VETRALLA – «Prendiamo atto della recente nota di Fratelli di Italia–Vetralla sulla realizzazione di una struttura che sarà collocata a piazzale Bellucci ma, prima di entrare nel merito, una premessa è doverosa: è la voce di tutta l’amministrazione che parla o soltanto un partito politico che sta cercando di imporsi all’interno di una maggioranza scavalcando il sindaco e le altre forze presenti?». A domandarselo è Vetralla Futura, che spiega: «Respingiamo ogni accusa riportata, che rappresenta l’ennesimo debole tentativo di nascondere l’incapacità di amministrare la nostra città: non è difficile guardarsi intorno, verso gli altri comuni limitrofi, dove sorgono strutture e progetti grazie ai noti fondi Pnrr, mentre, noi, con rammarico, dobbiamo denunciare l’accensione per il progetto, temporaneo e tanto decantato, di un mutuo di ben 600mila euro. Un indebitamento che graverà su tutti noi. Ma veramente necessario? È questa l’idea di sviluppo urbano che vogliamo per la nostra città?».

«Edificare strutture temporanee - prosegue l’opposizione - consumando impropriamente il suolo pubblico invece di riqualificare gli immobili già di nostra proprietà, come realizzato dall’amministrazione Coppari: la palestra comunale, ricordiamoci, chiusa durante l’amministrazione Aquilani dal 2006». E «a proposito di aumentare le tasse e le altre inesattezze riportate, ringraziamo tutta l’amministrazione per essersi aumentata i propri compensi in un periodo dove, nel settore pubblico e per i servizi, stiamo subendo tagli pesanti. E allora noi diciamo, a differenza vostra, “di non continuare così “, ma di fermarvi ed iniziare seriamente a progettare uno sviluppo turistico, patrimoniale, culturale e sociale per il nostro Comune», concludono i consiglieri di Vetralla Futura.

