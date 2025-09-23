CiVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale conferma la massima attenzione e il pieno sostegno alle guardie zoofile e alle associazioni che da anni operano con impegno e spirito di volontariato a tutela degli animali in città.

«Abbiamo già deciso di incrementare il contributo annuale destinato alle guardie zoofile, passando dai 3.000 euro precedentemente stanziati ai 4.000 euro attuali – spiega l’assessore all’Ambiente, Stefano Giannini –. Un segnale concreto di vicinanza verso chi, quotidianamente, si prende cura del benessere animale sul nostro territorio».

Per quanto riguarda lo stabile di Fiumaretta, l’assessore ricorda che «la sua cessione all’Autorità di Sistema Portuale era stata già prevista dalle precedenti amministrazioni di centrodestra. Noi ci siamo trovati a gestire un percorso già avviato, ma con la consapevolezza che non si possono lasciare senza risposta associazioni e volontari che rappresentano una risorsa preziosa per la città».

Giannini annuncia che «sono già in corso interlocuzioni con le realtà coinvolte per individuare una soluzione di breve periodo che consenta loro di proseguire le attività senza interruzioni, mentre si lavora a un piano più stabile per il futuro».

«L’amministrazione – conclude – continuerà a sostenere il mondo del volontariato e le guardie zoofile, con la convinzione che la tutela degli animali e dell’ambiente siano valori fondamentali per la nostra comunità».

