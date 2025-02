ORTE - Nei giorni scorsi, presso i locali del Circolo Pd di Orte si è svolto il congresso per il rinnovo delle cariche di Circolo e quello provinciale che, insieme ai congressi di circolo della provincia di Viterbo, porterà all’elezione della nuova segreteria provinciale.

Per la segreteria provinciale si presenta come unica lista “Ancora Insieme con Manuela Benedetti”. Benedetti, segretaria uscente, conquista ad Orte l’unanimità del consenso. Per il Circolo di Orte, l’assemblea elegge e riconferma il segretario uscente Francucci Maurizio, presentatosi come unico candidato insieme alla lista “Anima Democratica e Progressista”. L’ampia e articolata fase di ascolto e discussione all’interno del Circolo ha toccato vari temi, nazionali e locali. Gli iscritti hanno portato spunti e opinioni importanti che, insieme al progetto presentato dal candidato Francucci, hanno delineato la strada dei prossimi anni. Un progetto ricco e pieno di sfide, che coinvolge turismo, sport, ambiente e cultura. «Queste aree tematiche sono essenziali come propulsori di crescita sociale, facilitando l’integrazione di una comunità sempre più multiculturale», dice Francucci e apre le porte alle Associazioni e al Terzo settore che sono radici importanti del tessuto sociale. Non dimentichiamo, poi, le prossime elezioni amministrative del 2027 che vedrà i Dem di Orte ancora più coinvolti ed impegnati nel rafforzamento dell’attuale coalizione, con la volontà di riavvicinare tutte quelle persone che per vari motivi hanno preferito allontanarsi dal Circolo “Pietro Del Sole”.

«Il lavoro svolto fin qui dal segretario uscente è stato brillante, visionario e progressista. Ha in poco tempo conquistato la fiducia di iscritti e simpatizzanti, ciò ha portato l’Assemblea a riporre nuovamente la fiducia in lui. Il circolo di Orte augura un buon lavoro al segretario e al suo direttivo», si legge nella nota.

