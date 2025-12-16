BLERA - Si è svolto a Blera, lo scorso 11 dicembre, il congresso comunale di Forza Italia. Al congresso hanno preso parte il segretario provinciale di Forza Italia Alessandro Romoli, il vicesegretario vicario Giuseppe Fraticelli e il capogruppo del partito in Provincia, nonché vicesindaco di Blera, Francesco Ciarlanti. Nel corso dei lavori è stato eletto segretario comunale Marco Piccini. A comporre la segreteria comunale saranno Francesco Ciarlanti, Giovanni Perla, Massimiliano Schinoppi, Maria Pacchiarotti e Ramon Tineo Reyes. «Il congresso di Blera – ha dichiarato Romoli – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di radicamento di Forza Italia sul territorio. La grande partecipazione dimostra la voglia di continuare a costruire una proposta politica concreta e vicina alle esigenze delle comunità locali».

