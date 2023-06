CIVITAVECCHIA – «È con profondo dolore che Forza Italia Civitavecchia esprime il suo cordoglio per la perdita del leader storico del partito, Silvio Berlusconi».

Lo scrivono in una nota gli azzurri locali che continuano: «La notizia della sua scomparsa ci ha colpito profondamente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che condividono i valori e gli ideali che ha rappresentato. Silvio Berlusconi è stato una figura di spicco nella politica italiana, un uomo carismatico e determinato che ha segnato un'era nel panorama politico del nostro paese. Con il suo impegno e la sua passione, ha costruito Forza Italia, un movimento politico che ha saputo rappresentare e interpretare le istanze di milioni di cittadini italiani».

Il commissario di Forza Italia Civitavecchia, Roberto D'Ottavio, desidera esprimere il proprio personale cordoglio e la profonda tristezza per la perdita di Silvio Berlusconi.

«Silvio Berlusconi – proseguono gli azzurri - ha dedicato gran parte della sua vita alla politica, servendo il popolo italiano come Primo Ministro e svolgendo un ruolo di rilievo nella scena internazionale. Ha lasciato un'impronta duratura nel nostro paese, contribuendo a promuovere lo sviluppo economico, la stabilità politica e l'unità nazionale. Forza Italia Civitavecchia si unisce al lutto che avvolge la famiglia di Silvio Berlusconi e il movimento politico che ha fondato. Riconosciamo e apprezziamo il suo impegno e la sua dedizione a favore dell'Italia e continueremo a portare avanti i valori che ha incarnato, lavorando per il bene comune e la crescita della nostra comunità. In questo momento di tristezza, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Berlusconi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con Silvio Berlusconi. La sua eredità sarà sempre presente nelle fondamenta di Forza Italia e nella memoria di tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso politico».

Il Commissario di Forza Italia e la coordinatrice di Azzurro Donna Cinzia Napoli hanno annunciato la volontà di aprire quanto prima a Civitavecchia una sede del partito dedicata alla memoria del compianto leader.

