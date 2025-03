CERVETERI - Trentamila euro in meno dai fondi per l'assunzione di agenti della municipale stagionali per assumere una persona in più, la quarta, nello staff del sindaco. È bastata questa variazione di bilancio a scaldare gli animi in consiglio comunale. «Perché vengono distratte risorse così importanti della Polizia locale – interroga il consigliere Emanuele Vecchiotti – per ampliare lo staff del sindaco? Quale urgenza c’era? Ce lo motivino». «Bisogna essere onesti e chiari –rincara Lamberto Ramazzotti – sarebbe umiliante se un ex assessore accantonata dopo il rimpasto venga reinserita in un articolo 90. Questa politica non ci appartiene». «Come si può pensare – attacca il consigliere Gianluca Paolacci – di togliere 30mila euro, quindi la metà del budget complessivo, alla Polizia locale che già opera in condizioni difficili in un territorio vasto come quello di Cerveteri. Una decisione dettata dalla volontà di far rientrare magari un assessore che era stato sacrificato».

Riflettori puntati proprio sull'ex assessore all'Ambiente e alla Salute Francesca Appetiti, come peraltro annunciato in un comunicato di febbraio da Anno Zero: «La compagine tutta si complimenta con l'assessore uscente all'Ambiente e alla Salute Francesca Appetiti - si leggeva nella nota - che andrà a ricoprire l'incarico di Capo Gabinetto con delega al Sociale (...)».

Ad aggiungere benzina sul fuoco il sindaco Elena Gubetti che per "giustificare" questa decisione, ha tirato in ballo un post di Anna Lisa Belardinelli nel quale annunciava le sue dimissioni da consigliera comunale per accettare un incarico in un ufficio regionale. Un'accusa tira l'altra tanto che il presidente del consiglio comunale, Carmelo Travaglia è costretto a interrompere la seduta per alcuni minuti. Minuti nei quali Belardinelli, chiamata in causa, ne approfitta per dirigersi proprio verso lo scranno del primo cittadino.

«Un sindaco ha la facoltà di inserire soggetti con l’articolo 90 – risponde Gubetti – per aiutarmi nella realizzazione degli obiettivi di questa amministrazione. Francesca Appetiti non deve dimostrare niente a nessuno, ha raggiunto tanti obiettivi mettendo in piedi una serie di progetti che hanno portato giovamenti per tutti. Certa che nel suo nuovo ruolo saprà dare tantissimo. Non si tratta di stipendi ma di essere una squadra che vuole raggiungere degli obiettivi. Per la Polizia locale abbiamo cifre a disposizione degli stagionali. In questo momento avevamo bisogno di trovare risorse personale a tempo determinato. Quel capitolo aveva fondi a disposizione ma quel capitolo lo rimpolperemo, c’è tempo per rimettere le quote nel periodo estivo. L’ho promesso anche al comandante».

E a garantire questo rimpinguamento del capitolo è stato anche il vicesindaco con delega alla Polizia locale, Riccardo Ferri: «Entro l'estate - ha detto - i 30 mila euro torneranno per le assunzioni dei dipendenti a tempo determinato».

Giustificazioni, quelle del sindaco Gubetti che però non sembrano essere state accettate di buon grado dall'opposizione. «Era una cambiale da pagare», commenta il consigliere Luca Piergentili dopo l'intervento del sindaco, riferendosi alla crisi di maggioranza che ha tenuto sotto scacco il governo Gubetti fino al rimpasto di giunta.

«Il sindaco che ovviamente non sa rispondere nel merito cosa fa? Legge un mio post di dicembre 2023 per dire che io ho preso un incarico fiduciario in Regione». La replica arriva anche dalla diretta interessata: Anna Lisa Belardinelli che ci tiene a evidenziare come il suo «stipendio non è pagato da fondi tolti alla Polizia locale».

