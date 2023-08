VETRALLA – «Quando ero piccola temevo sempre quel momento in cui mi succedeva qualcosa e i miei genitori, puntualmente, commentavano solo “te l’avevamo detto”, non potevo dire più nulla perché la loro ragione era palese. Ho così imparato presto a saper ascoltare chi mi rappresentava delle cose, chi mi avvisava, certo poi la valutazione era personale, ma mai più ho preso con superficialità le segnalazioni che nella vita o per lavoro mi arrivavano. Perché questa premessa? Perché negli ultimi consigli comunali, nelle interrogazioni iniziali ho chiesto più e più volte al competente assessore notizie sui ripristini delle strade dove venivano effettuati gli scavi per la fibra». A parlare è Flaminia Tosini, che aggiunge: «Avevo infatti visto personalmente ripristini avvenuti in maniera inadeguata con livelli differenziali tali da poter provocare cadute per motocicli e biciclette. L’assessore competente la prima volta ha detto che avrebbe riferito all’ufficio, la seconda che l’ufficio aveva effettuato dei sopralluoghi e che comunque c’erano le polizze a garanzia nel caso il ripristino definitivo non fosse stato eseguito correttamente e nell’ultimo consiglio (cui ho partecipato come consigliere), mi è stato riferito di avere pazienza e che il ripristino definitivo sarebbe stato effettuato correttamente solo più avanti, motivandolo con alcuni aspetti tecnici. Subito rappresentai di non essere soddisfatta di questa risposta, rappresentando chiaramente l’esigenza che in ogni caso, se non riuscivano a rimuovere il pericolo, almeno ci fosse la segnaletica stradale adeguata per segnalare le zone sconnesse e aumentare l’attenzione di tutti i mezzi circolanti, e questo perché la “pazienza” del consigliere comunale non è una risposta alla vigilanza sulle strade comunali». «Ed ecco che invece ieri, (venerdì, ndr), il sindaco eècostretto a prendere atto di quello che ho segnalato da mesi ed emettere un’ordinanza proprio per questo problema. Non entro nel merito dei motivi che hanno obbligato il sindaco a firmare questa ordinanza, non è il particolare che fa la differenza anche se anche sulle conseguenze ci sarebbe da porsi delle domande. Non mi piace dire: ve l’avevamo detto, perchè significa che chi doveva ascoltare non ha ascoltato, chi doveva vigilare ha vigilato poco, e la maggioranza ancora una volta ha dimostrato indifferenza nei confronti di chi, pur non governando, segnala e suggerisce non per opportunità politica ma per servizio ai cittadini».

«Mi dispiace caro sindaco Aquilani - conclude Tosini - ma questa ordinanza è la prova, firmata da te medesimo, della mancanza di capacità di amministrare, non perchè non possano esserci i problemi e le difficoltà – ci mancherebbe – ma perché non avete avuto la capacità di ascoltare e agire per tempo».