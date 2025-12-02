CIVITAVECCHIA – «Non è più ammissibile che lo sport cittadino venga trattato come ultima ruota del carro da chi governa la città». Con queste parole il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia denuncia la situazione gravissima del Palazzetto dello Sport di via Barbaranelli: spalti per tre quarti transennati e dichiarati inagibili, infiltrazioni d’acqua continue dal soffitto, pannelli del controsoffitto divelti, pezzi pericolanti, umidità ovunque e un parquet costoso ormai compromesso dalla pioggia che penetra indisturbata. Gli spettatori sono costretti a sedersi accanto a nastri bianco-rossi, sedute rotte e strutture logore, in un ambiente che nulla ha a che vedere con un impianto sportivo degno della nostra città.

«Quello che avrebbe dovuto essere uno dei fiori all’occhiello dello sport civitavecchiese – insieme allo Stadio del Nuoto e al Fattori – è oggi il simbolo più evidente del fallimento della Giunta Piendibene (PD – M5S – AVS). Un’amministrazione – tuonano – che promette rilancio e modernità, ma che nei fatti consegna ai cittadini solo incuria, superficialità e gestione approssimativa. Il Palazzetto (che, è bene anche ricordarlo, è anche la palestra di un importante plesso scolastico, frequentato da centinaia di studenti della scuola secondaria di primi grado), però, è solo la punta dell’iceberg. Il PalaGalli è finito sotto sequestro preventivo per gravi inadempienze. Lo Stadio Fattori resta un cantiere fantasma: tribune inutilizzabili, erba incolta, lavori annunciati e mai avviati. Lo stesso Ufficio Sport parla apertamente di impianti pubblici allo stremo, mentre il nuovo Regolamento, anziché aiutare le associazioni, scarica su di loro responsabilità e costi che dovrebbero essere dell’Amministrazione».

«È vergognoso – prosegue il Circolo Almirante di Fratelli d’Italia – che mentre l’Irpef comunale viene portata al massimo, le strutture sportive vengano lasciate cadere a pezzi e affidate come pacchi-regalo, mentre si spendono soldi pubblici in consulenze faraoniche. Ai civitavecchiesi si chiedono sacrifici, e in cambio ricevono soltanto degrado, inefficienza e totale assenza di manutenzione». Il partito interviene direttamente sul delegato allo Sport e neo Segretario cittadino del Partito Democratico: «Suggeriamo a Patrizio Pacifico di dedicarsi a tempo pieno alle faide interne del suo partito e alla difesa del sindaco Piendibene dai tanti compagni che non si riconoscono più in questa giunta. La delega allo Sport non è nelle sue corde, lo ha già dimostrato. Le sue dimissioni immediate e irrevocabili sarebbero un atto dovuto verso la città e verso le società sportive che ogni giorno subiscono le conseguenze della totale incapacità amministrativa».

Fratelli d’Italia non arretra: «Non chiediamo interventi tampone, chiediamo un cambio di passo. Civitavecchia non può più essere spettatrice impotente di questo scempio. Se non arriveranno segnali concreti e immediati, ci riserviamo ogni iniziativa utile – anche nelle sedi istituzionali – per difendere il diritto allo sport, la dignità urbana e il patrimonio pubblico della nostra città».