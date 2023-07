SANTA MARINELLA – Sulla vicenda della Polisportiva di Santa Severa, dopo le dichiarazioni rilasciate dal sindaco che prometteva un utilizzo migliore dello spazio verde collocato a Lungomare Pyrgi, Rifondazione Comunista risponde. “Tidei aveva assicurato che la gara pubblica per l’affidamento dell’area di via Cartagine a Santa Severa si farà entro il 2023. Rimane sempre da capire come mai si sia arrivati a luglio e non si è invece provveduto ad indire il bando in tempi utili per la stagione estiva, come si è fatto per lo stabilimento “La Perla”, in cui la concessione triennale alla Beach Management è stata data a fine legislatura. Comunque, che il bando si faccia, è la notizia che si attendeva. Speriamo che ad esso partecipino più soggetti e non una sola società, con 30 euro di capitale, costituitasi in occasione del bando pubblico. Suscita qualche perplessità la soluzione tampone che si è scelto di adottare per scavallare con un minimo di decoro l’estate e su questo citiamo le parole del Sindaco che affermava “il parco sarà affidato fino alla fine dell’anno, ad un soggetto che si è reso da subito disponibile a mantenere l’area pulita con campi da tennis attivi e un piccolo chiosco di distribuzione funzionante con l’impegno di curare il sito rendendolo visitabile e in totale sicurezza”. Ci chiediamo con quale criterio sia stato scelto questo soggetto? Che tipo di competenze abbia dimostrato per essere selezionato con tanta sicurezza? Tale procedura è lecita?”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA