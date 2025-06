CERVETERI – Centoquaranta mila euro «di fondi pubblici assegnati a una realtà costituita a gennaio 2025» per la realizzazione degli eventi estivi sul territorio etrusco.

A denunciare «l’affidamento diretto» da parte del Comune, i consiglieri di opposizione Vecchiotti, Paolacci, Piergentili, Orsomando, Bucchi, Pavin, Fondate, Ramazzotti, Accardo

«Con una giunta dimezzata — tre assessori assenti su sette — tramite affidamento diretto è stata assegnata l’organizzazione dell’intero cartellone estivo all’ APS Thekla, costituita a gennaio 2025, con zero esperienze pregresse documentate per un importo record di 140mila euro – denunciano i consiglieri – Una scelta gravissima, tanto sul piano politico quanto su quello amministrativo. La normativa ANAC (anticorruzione) sull'affidamento diretto impone requisiti stringenti in caso di manifestazioni aperte al pubblico: esperienza comprovata, solidità economica e capacità organizzative». Ma «nonostante l’assenza di tutti questi requisiti» la neonata Aps «è riuscita a ottenere in pochi mesi un incarico così significativo».

Operazione che, come evidenziano proprio i consiglieri di opposizione «solleva legittime preoccupazioni in merito alla trasparenza del processo decisionale e alla possibilità di rapporti privilegiati tra soggetti dell’associazione e membri dell’amministrazione».

Ad aggravare ancor di più la situazione, l’Aps «risulta formalmente iscritta al registro delle associazioni solo da maggio, giusto in tempo per ottenere il contributo, ma è stata scartata in altri contesti, come il Giubileo, proprio per irregolarità normative legate alla documentazione statutaria incompleta e alla scarsa storicità».

E ora, dopo «aver esaminato congiuntamente gli atti amministrativi, approfondendo le modalità e le norme che regolano la tematica», l’opposizione ha deciso di chiedere tramite una mozione «l’immediato annullamento della delibera di affidamento, invitando i colleghi della maggioranza a non ratificare la delibera di giunta al prossimo consiglio comunale giovedì 26 giugno».

«L’estate a Cerveteri non può essere l’ennesimo frutto marcio di accordi politici. La cultura, gli eventi e l’intrattenimento di qualità, fattispecie questa sconosciuta a Cerveteri, sono un bene comune e non un affare per pochi», concludono i consiglieri comunali.