CIVITAVECCHIA – «Vedere le opportunità offerte dall’Unione Europea che diventano realtà nei nostri Comuni è un motivo di forte orgoglio per la Regione Lazio e in particolare per la commissione che presiedo». Lo dichiara Emanuela Mari, presidente della Commissione permanente Affari Europei ed Internazionali, Cooperazione tra i Popoli, del Consiglio regionale, alla presentazione del corso in Europrogettazione avvenuta alla Sala degli Etruschi.

Il corso in Europrogettazione è destinato a 50 dipendenti dei comuni del Lazio e si svolgerà in modalità sincrona, organizzato dalla rete degli sportelli Porta Futuro Lazio Disco. Rientra nelle attività di formazione e formazione specifiche rivolte ai comuni del Lazio agli amministratori locali come previsto dallo schema di convenzione firmato con LazioDISCO che tra l'altro prevede anche l' istituzione degli sportelli Europa nelle sedi di Porta Futuro consentendo una diffusione capillare del servizio. Progetto sperimentale sarà la sede di Porta Futuro di Civitavecchia.

«Si tratta di un altro progresso importante per far sentire l’Europa meno lontana, dopo la rete dei consiglieri comunali europei BELC e l’efficacia raggiunta grazie all’assessore Righini nel far transitare attraverso la Regione Lazio i fondi comunitari – ha spiegato Mari – bene ha fatto il presidente Antonello Aurigemma a lanciare questa nuova iniziativa, anche nel solco di quel rilancio dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles che è stato avviato».