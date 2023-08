Si è svolta nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Comune di Viterbo, l’assemblea della Consulta del volontariato, convocata dall’assessora alle Politiche Sociali, per eleggere il presidente ed i sette componenti del direttivo della consulta.

«Purtroppo ci è stato comunicato che la nostra socia professoressa Emilia Lazzari, proclamata eletta componente del direttivo alla seconda votazione, non è componente del direttivo stesso in base all’art. 5/bis, comma 4 del regolamento approvato lo scorso marzo che cita “Saranno eletti i primi sette candidati più votati; in caso di parità, sarà eletto il candidato più anziano d’età». Lo fa sapere Rita Squarcetti, presidente Auser Tuscia e Auser Viterbo. «Siamo comunque soddisfatti del consenso tributato alla nostra socia e auguriamo a tutti buon lavoro», conclude.