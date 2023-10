FIUMICINO - «Come già richiesto in precedenza, chiediamo nuovamente la convocazione della Commissione Ambiente/Agricoltura sulla tematica della gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento a daini e cinghiali». E’ l’appello che lanciano i consiglieri Antonelli, Petrillo e Miccoli, componenti di opposizione della Commissione stessa. «Se nella Commissione di ieri ci è stato fatto presente che alcuni temi non erano all’ordine del giorno, – affermano - riteniamo sia necessario far diventare questo tema centrale nell’agenda politica della Commissione. Io stessa giorni fa – sottolinea la Antonelli – avevo avanzato la proposta di audire tutti i soggetti competenti proprio in Commissione, per cercare insieme possibili soluzioni alla gestione degli ungulati che provocano ingenti danni al settore agricolo. Ho approfittato della Commissione riunitasi ieri per chiedere informazioni in merito, ma l’assessore all’Agricoltura comunale non ci ha fornito elementi, dicendo, genericamente, che si stavano facendo ‘incontri’, non meglio specificati». «La necessità si fa ancora più impellente – aggiunge Petrillo – poiché ci giunge notizia di un caso di peste suina proprio sul nostro territorio. Vogliamo sapere cosa è stato fatto, quali comunicazioni sono state date e quali precauzioni sono state prese». «La maggioranza chiede collaborazione – conclude Miccoli – ma poi, nei fatti, nelle Commissioni non si danno le dovute risposte ai problemi della città; problemi che vogliamo vengano affrontati in sede istituzionale, alla presenza di maggioranza e opposizione».