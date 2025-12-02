VITORCHIANO - È nato a Vitorchiano il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Un momento dal grande valore civico e vissuto con entusiasmo e partecipazione dagli studenti della Scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani. Il 27 novembre 2025 si è svolta la giornata elettorale, un appuntamento speciale all'insegna della curiosità, della responsabilità e del senso civico. Ordinati e carichi di energia, i ragazzi hanno espresso il proprio voto, eleggendo i 14 giovani consiglieri che rappresenteranno l'intera comunità scolastica.

Come previsto dal regolamento, il prossimo appuntamento è con la convocazione ufficiale della prima seduta da parte del sindaco Ruggero Grassotti. In questa occasione, i neoeletti affronteranno subito il loro primo compito cruciale: eleggere il sindaco "junior".

Un percorso di crescita, partecipazione e cittadinanza attiva che ha mosso i suoi primi passi con successo. Un sentito ringraziamento va al professor Paolo Tassoni, per il coordinamento dei lavori scolastici, alla dirigente scolastica Giovanna Diana, per aver accolto e sostenuto il progetto e alle ragazze dell'Arci Servizio Civile Viterbo, che hanno curato la preparazione di tutto il materiale elettorale.

«Raccogliamo questo primo successo - commenta il consigliere delegato alle politiche giovanili, Marco Salimbeni - con una grande promessa: costruire una comunità che ascolta, sostiene e valorizza la voce dei suoi giovani. Una voce che, d'ora in poi, risuonerà forte, consapevole e protagonista del futuro di Vitorchiano».

