CIVITAVECCHIA – «Un altro femminicidio ha scosso in queste ore il territorio regionale e il litorale romano in particolare. Nonostante il braccialetto elettronico infatti Camelia Ion è stata uccisa dall'ex compagno. Non è il primo caso e per questo il Pd ha chiesto una audizioni urgente in Commissione femminicidio del ministro Piantedosi e di Fastweb per comprendere cosa non sta funzionando e come intervenire per rendere immediatamente più efficace il sistema del braccialetto elettronico a monitoraggio delle misure cautelari per gli uomini maltrattanti». A comunicarlo è Cecilia D'Elia, senatrice Pd e vicepresidente della commissione femminicidio.

«Dopo i tragici e recenti femminicidi – ha aggiunto – abbiamo presentato sia alla Camera che al Senato interrogazioni sul malfunzionamento dei braccialetti elettronici. Serve intervenire per capire quali sono le falle e come risolverle al più presto. Il braccialetto elettronico é uno strumento prezioso che può salvare molte vite. Occorre agire con tempestività».