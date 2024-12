CIVITAVECCHIA – La Regione continua a puntare su Civitavecchia e sul suo porto. «Con l’approvazione della delibera di giunta - spiega la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari -, la Regione Lazio ha approvato la ripartizione dei fondi per il biennio 2024-2025 della legge 18-2022 sull’Etruria meridionale. Per i 22 Comuni ricompresi nel perimetro significa avere a disposizione, tra spesa corrente e conto capitale, un totale di sei milioni di euro, con i quali finanziare opere e progetti per lo sviluppo».

In particolare, ricorda Mari «i fondi della legge regionale voluta dal presidente Rocca e dalla vicepresidente Angelilli, sono destinati specificatamente al potenziamento della rete viaria di collegamento con il porto di Civitavecchia e l’aeroporto di Fiumicino, per il riassetto idrogeologico e il recupero ambientale di aree degradate, per la tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, per la valorizzazione del settore ittico, agroalimentare ed enogastronomico».

Mari parla di un importante atto concreto che testimonia la visione di potenziamento del territorio che la giunta Rocca ha e sta dimostrando. «Sono a disposizione - conclude la consigliera regionale - dei nostri amministratori locali per favorire la catena di trasmissione da Roma ai 22 Comuni che possono beneficiare di importanti fondi a disposizione, innestando un circolo virtuoso capace di moltiplicare l’effetto positivo degli investimenti».

