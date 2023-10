CERVETERI - «Una strada abbandonata a se stessa. Una passerella di rifiuti tra calcinacci, materassi e oggetti di ogni genere». Lo stato di degrado in cui versa la via Settevene Palo, arteria che collega il litorale ai comuni del lago di Bracciano. Non solo una strada dissestata ma anche una discarica a cielo aperto e che «dà l'idea di come non ci sia cura per il proprio territorio». A commentare la situazione è il consigliere d'opposizione Gianluca Paolacci che non lesina critiche sia al sindaco etrusco, Elena Gubetti, che al primo cittadino di Bracciano, Marco Crocicchi. «Due sindaci di centrosinistra che non riescono a convincere Città Metropolitana, dello stesso colore politico, ad intervenire per la riqualificazione di un'arteria importante e trafficata. C'è un rimbalzo di responsabilità - ha aggiunto Paolacci - quando basta poco per rimettere in sesto la strada. Sembra una discarica a cielo aperto nel tratto del comune di Cerveteri, mentre lato Bracciano una groviera, con larghe e pericolose buche. Non è un bel biglietto da visita per chi viene a visitare i due luoghi: belli e unici ma contaminati dall'incapacità degli amministratori».

Non è da meno la situazione sulla via Doganale, altra strada provinciale molto utilizzata dagli automobilisti. Nei giorni scorsi ad intervenire sulla situazione di degrado era stato il consigliere Fdi, Luigino Bucchi. È infatti bastata la prima bomba d’acqua per far emergere tutte le problematiche della strada: dal manto dissestato agli allagamenti causati soprattutto dai canali di scolo, posti ai margini della carreggiata, ostruiti e che non lasciano defluire l’acqua piovana che si riversa in strada. Anche in questo caso, come aveva evidenziato Bucchi, ad intervenire dovrebbe essere Città Metropolitana. Ma per il momento gli automobilisti e i residenti della zona non possono far altro che aspettare e sperare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA