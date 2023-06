VITORCHIANO - L’amministrazione ripropone l’avviso pubblico per la concessione del contributo economico ordinario alle associazioni per l’anno 2023.

«Si ricorda a tutte le associazioni presenti sul territorio comunale che, come da regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n.9 del 28 marzo 2015 (consultabile sul sito ufficiale alla sezione regolamenti), le domande di contributi ordinari relative all'anno 2023, a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, per attività non aventi finalità di lucro, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Vitorchiano entro il 15 giugno 2023. L'istanza andrà redatta secondo il modello di domanda allegato (Mod. "A"), debitamente sottoscritta, e potrà essere consegnata/protocollata via mail all'indirizzo comune.vitorchiano.vt@legalmail.it o a mano nei giorni/orari di apertura al pubblico». Contestualmente alla domanda dovranno essere inoltrati i seguenti documenti: copia del bilancio preventivo per l'anno 2023; programma di attività prevista per l'anno 2023; rendiconto della gestione dell'anno 2022; documento di riconoscimento di chi presenta l'istanza; tracciabilità dei flussi finanziari; dichiarazione conforme al modello "B": dichiarazione conforme al modello "C''. I contributi ordinari verranno erogati sulla base di criteri stabiliti in apposito atto deliberativo (GC n. 53 del 09/05/2023). Modulistica e maggiori informazioni sono presenti sul sito web istituzione del Comune di Vitorchiano www.comune.vitorchiano.vt.it o direttamente al link https://comune.vitorchiano.vt.it/.../avviso-pubblico.

Sarà possibile anche contattare l'ufficio Segreteria del Comune ai seguenti recapiti: Sonia Serafini telefono 0761.373731; s.serafini@comune.vitorchiano.vt.it.