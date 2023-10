ALLUMIERE - «Ancora una volta ad Allumiere un consiglio comunale surreale. Il consigliere Sgamma ci comunica di essersi dimesso a giugno da capogruppo di maggioranza». Comincia così la nota dei consiglieri comunali del Pd Enrico Fracassa e Nicol Frezza Insieme per Allumiere Antonio Pasquini e Sante Superchi dopo il consiglio comunale in cui hanno ravvisato "Poca chiarezza e tanta incertezza". I consiglieri di opposizione scrivono: "Mercoledì 11 ottobre al consiglio comunale di Allumiere ci siamo trovati di fronte di nuovo ad una situazione assurda. Ci aspettavamo risposte chiare e decise sulle interrogazioni, ma le questioni rimangono ancora una volta disattese. Come se non bastasse, sono stati nuovamente ritirati punti all’ordine del giorno, perché la maggioranza non ha trovato tra i suoi consiglieri l’accordo di votazione. Si può continuare così, con punti all’ODG che, per evitare di “andare sotto” con i numeri, vengono ritirati durante il consiglio? Non basterebbe parlarne prima, per evitare queste perdite di tempo? Perché il sindaco continua a non coinvolgere i consiglieri della sua stessa maggioranza? In ogni caso oggi abbiamo scoperto che il consigliere Giovanni Sgamma dal mese di giugno ha consegnato le dimissioni da capogruppo di questa maggioranza". I consiglieri comunali del PD Enrico Fracassa e Nicol Frezza e Insieme per Allumiere Antonio Pasquini e Sante Superchi ringraziano: "Il consigliere Sgamma per aver mostrato serietà e correttezza verso il nostro ruolo, ma ci rammarichiamo del fatto che il sindaco abbia “dimenticato” di comunicare a tutti, ma soprattutto alla cittadinanza, la scelta di un consigliere che, tra le altre cose, è stato tra i più votati dai nostri compaesani". I consiglieri poi proseguono: "Si continua ad andare avanti così, con l’esecuzione di opere pubbliche con finanziamenti ottenuti dalla precedente amministrazione (via bandita dei buoi, marciapiede, palazzo camerale) e, tra l’organizzazione di una festa e l’altra, l’attuale maggioranza non ha fatto in tempo a partecipare al bando regionale “Luoghi della Cultura”, con il quale sarebbe stato possibile accedere ad un finanziamento al 100% fino a 200.000 euro. Ma va bene così, sono dettagli!"

