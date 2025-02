Prosegue la stagione congressuale di Fratelli d’Italia nella Tuscia.

Durante il fine settimana che si è appena concluso, sono sette i circoli che hanno proceduto all’elezione dei coordinatori e dei componenti dei direttivi locali. Ecco quali e i rispettivi eletti: Vitorchiano (Alessio Marzio); Calcata (Leonardo Orsini); Faleria (Alvaro Marini); Grotte di Castro (Mimma Inzinna); Gallese (Luca Corsaletti); Gradoli (Agostino Serafinelli); Caprarola (Vincenzo Belpassi).«“C’è grande entusiasmo e partecipazione – commenta il coordinatore provinciale Massimo Giampieri -. Fratelli d’Italia è un partito sempre più radicato sul territorio e, proprio per questo, ha dato il via ad una stagione di congressi per coinvolgere attivamente gli iscritti, aumentare in maniera sempre più capillare la presenza attiva in tutto il territorio della provincia con la nascita di nuovi circoli, eleggendo la propria classe dirigente in tutti i comuni. I congressi – conclude Giampieri – sono un momento democratico molto importante e siamo orgogliosi delle risorse che sta muovendo il nostro territorio».

