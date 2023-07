S. MARINELLA – L’ex candidato a sindaco Stefano Marino interviene sulla inopportunità di un assessore a partecipare ad un concorso indetto dalla stessa amministrazione locale.

“Si tratta di un fatto inopportuno – dice Marino - è vero che la legge consente ad un assessore di partecipare ad una prova concorsuale nel proprio Comune, ma una decisione di questo tipo è politicamente infelice. Stupisce il silenzio del sindaco per sconsigliare una decisione di questo tipo da parte di un membro della sua giunta e dello stesso partito politico. Rimane la preoccupazione per una decisione che appare in continuità con quella gestione della macchina amministrativa tipica del passato”. Sulla questione interviene il circolo cittadino del Partito Democratico che spiega che il rispetto delle regole è un principio irrinunciabile del Pd. “Il Partito Democratico – dice la segretaria cittadina Lucia Gaglione - e i suoi amministratori di maggioranza, sono rispettosi delle regole e in nessun modo hanno fatto scelte contro l’etica o la legge. Per quanto riguarda la specifica accusa, o meglio il processo alle intenzioni, rispondiamo che ad oggi, l’assessore, al momento della domanda al concorso, era semplicemente un candidato alle amministrative locali, senza alcuna certezza di vincere, né di essere nominato assessore, quindi, come libero cittadino, poteva iscriversi regolarmente al concorso in questione. La confusione che fa Marino è di non distinguere tra “inviare la domanda” e “partecipare” al concorso o prova preselettiva, che di fatto non ha ancora avuto luogo. Pertanto, nell’evitare il diffondersi di notizie infondate tra i cittadini, precisiamo che l’assessore, già da giorni, ha fatto pervenire all’organo direttivo del partito e agli uffici competenti, la sua rinuncia alla prova preselettiva, a dimostrazione della sua serietà e trasparenza. Quindi, l’intervento richiesto al Sindaco, da parte di Marino, è del tutto inutile e fuori luogo”.