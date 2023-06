MONTEFIASCONE – «Al bando regionale per le comunità energetiche, il Comune non ha nemmeno partecipato». A riferire la mancata adesione all’avviso pubblico da parte dell’amministrazione per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico economica delle comunità energetiche del Lazio è la consigliera d’opposizione Cristina Maria Ranaldi. «All’assise comunale del 18 maggio – spiega la consigliera – ho fatto un’interrogazione sulle iniziative che sta prendendo l’amministrazione riguardo le energie rinnovabili e quindi le iniziative sulla transazione ecologica. L’assessore Luciano Cimarello ha messo in evidenza un bando della Regione che dà la possibilità di richiedere un finanziamento per la progettazione delle cosiddette Cer (comunità energetiche rinnovabili)». Le Cer sono gruppi di soggetti (dai cittadini alle pubbliche amministrazioni a piccole e medie imprese) che si adoperano insieme per produrre energia rinnovabile e quindi gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, riducendo le emissioni di co2 e lo spreco energetico. «Sempre Cimarello durante il consiglio – aggiunge Ranaldi – ha detto che come amministrazione stanno valutando e stanno ascoltando i privati interessati. Per questo ho chiesto se il comune di Montefiascone avesse partecipato al bando che è scaduto il 21 febbraio indetto dalla regione Lazio proprio sulle Cer. Sia l’assessore Cimarello che la vicesindaca Rosita Cicoria mi hanno risposto che hanno partecipato». E così Ranaldi ha fatto un accesso agli atti proprio in merito al bando, domande di adesione, e quant’altro. «Ho fatto richiesta di accesso agli atti – continua Maria Cristina Ranaldi – e con mio enorme stupore la dirigente del settore urbanistica e lavori pubblici mi ha risposto il 22 maggio che ‘l’ente non ha partecipato al bando regionale per le comunità energetiche’. A questo avviso hanno invece partecipato e ottenuto dei finanziamenti altri comuni della provincia come Viterbo, Orte, Gradoli, Proceno, Vejano, Vetralla, Gallese, Celleno e Civita Castellana».

La consigliera critica in particolare l’operato dell’amministrazione e le affermazioni fatte nell’ultimo consiglio comunale.

«Questo è un bando – conclude la Ranaldi – che in confronto ad altri è di relativa importanza economica, ma l’argomento è molto importante e sicuramente interessa a molti cittadini, in particolare a piccole e medie imprese con il quale il Comune poteva, per lo meno, fare vedere la volontà di voler costituire insieme delle Cer. Inoltre, ancora una volta, in consiglio l’amministrazione comunale dice una cosa mentre la realtà è completamente opposta».