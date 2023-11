CIVITAVECCHIA – Soddisfatta per il risultato - che poteva sembrare difficile da raggiungere considerate le diverse realtà coinvolte - della redazione di un documento unico consegnato nei giorni scorsi al Governo, per niente preoccupata di eventuali ostacoli o tempistiche che rischiano di non essere rispettate, e fiduciosa delle potenzialità del territorio.

Il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ha dimostrato, in questi mesi, di avere ben chiari gli obiettivi strategici legati allo sviluppo dell’area che ruota attorno a Civitavecchia. Lo ha dimostrato confermando costantemente un’attenzione ed una disponibilità al dialogo e al confronto; una disponibilità che l’ha vista presente in città già in diverse occasioni, testimoniando la vicinanza della Regione ad un territorio che sta affrontando un periodo delicato, legato alla transizione energetica.

Il phase out dal carbone è fissato al 2025. «Questa deve essere una sfida da vincere - ha spiegato - mettendo in campo tutte le opportunità, le potenzialità e le strategie. E i tavoli che abbiamo aperto, in questo senso, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, nessuno escluso, sono fondamentali». Finora si è svolto già un gran lavoro, che ha portato a stilare una piattaforma programmatica, basata su cinque priorità per governare la transizione e far arrivare il territorio pronto al 2025.

Una strategia per la transizione energetica e riconversione industriale verso la sostenibilità e il green deal; la verifica di tutti gli strumenti agevolativi per la realizzazione di un piano di sviluppo; l’appello ad Enel di porre il sito di Civitavecchia tra le priorità strategiche per il potenziamento della logistica e lo sviluppo di un hub delle energie rinnovabili in vista della presentazione dell’imminente piano industriale previsto per la fine del mese di novembre; il rilancio del porto di Civitavecchia come punto di riferimento della Blue Economy e accelerazione nella procedura della zona logistica semplificata; il sostegno allo sviluppo dell’eolico off-shore nell’area di Civitavecchia, anche per ciò che concerne i servizi e le lavorazioni a terra.

«Ci aspettiamo il massimo impegno da parte di tutti - ha aggiunto Angelilli - soprattutto da parte di Enel. Il 22 novembre verrà presentato il piano industriale e siamo fiduciosi di quanto sarà riportato nel documento: d’altronde Enel è ben consapevole dei progetti che sono stati proposti, dall’hub delle rinnovabili al potenziamento della logistica, e sa bene quelle che sono le aspettative del territorio. Per questo ci aspettiamo un importante e concreto riscontro con la presentazione del piano industriale». La strada il territorio l’ha tracciata proponendo dei progetti concreti e sostenibili, dal punto di vista energetico e sociale.

«Questo prendendo in considerazione anche e soprattutto le potenzialità di Enel, che sarà un importante punto di riferimento nazionale in tema di transizione - ha ricordato il vicepresidente della Regione - e che potrà e dovrà essere protagonista anche a Civitavecchia, città che potrà solo crescere e trarre vantaggio da una transizione sostenibile».

Non sembra preoccupata neanche delle tempistiche l’onorevole Angelilli e del possibile disallineamento, come emerso nel corso dell’ultima riunione del tavolo al Mimit, tra il phase out e la messa a terra di progetti alternativi.

«Tavoli come quello interministeriale, ma anche gli incontri a livello locale e regionale - ha assicurato - servono proprio per monitorare costantemente l’evolversi della situazione a 360 gradi: c’è un’attenzione assoluta in questo senso. È vero infatti, ad esempio, che il tavolo al Mimit tornerà a riunirsi a gennaio, ma è altrettanto vero che questi due mesi non passeranno a vuoto. Abbiamo già calendarizzato per il 28 novembre prossimo un’audizione congiunta in Regione proprio su questo tema. Ci riaggiorneremo avendo tra le mani anche il piano industriale di Enel e potremo quindi fare un punto della situazione più preciso. La scadenza del 2025 è ravvicinata, e dobbiamo agire con concretezza. Attraverso gli incontri a livello locale, regionale e nazionale riusciamo ad avere tutto sotto controllo, senza lasciare vuoti».

Nel frattempo, come assicurato dalla stessa Angelilli, partiranno a stretto giro anche due tavoli importanti: quello dedicato alla Zls - la zona logistica semplificata - e quello sul completamento della Civitavecchia-Orte, con interventi e tempistiche. «Si tratta - ha spiegato - di pezzi importanti per un unico puzzle, quello che vede il territorio diventare più funzionale, più interconnesso e quindi maggiormente attrattivo dal punto di vista produttivo».

L’istituzione della Zls, strettamente legata al porto e da rimodulare rispetto all’ipotesi irricevibile presentata negli anni scorsi, durante la presidenza Zingaretti, consentirebbe di attivare una programmazione infrastrutturale e trasportistica importante per la realizzazione di una strategia di sviluppo ad ampio spettro, che punti a valorizzare gli investimenti, la competitività delle imprese laziali e le nuove opportunità occupazionali legate alla Blue Economy.

«Fulcro di questa progettualità è e resta il porto di Civitavecchia - ha sottolineato - inserito nella rete Core dei corridoi trans-europei dei trasporti; motivo per cui si garantisce questa ulteriore opportunità di sviluppo. Ci siamo già confrontati su questo aspetto e continueremo a farlo, per capire su cosa lavorare, anche all’interno della cabina di regia per la Blue Economy presieduta da Francesco Rocca, per completare l’istituzione e l’avvio nel più breve tempo possibile della zona logistica semplificata. Verificheremo inoltre se ci sono le condizioni per avviare sul territorio un contratto di sviluppo che consentirebbe l’adozione di speciali accordi di programma e progetti di riconversione e riqualificazione».

Ma il 2025 porterà con sé anche un’altra sfida, quella legata al Giubileo.

«Un evento - ha ricordato Angelilli - che rappresenterà una grande opportunità per Civitavecchia. Sarà infatti una porta di approdo, ma dovrà essere anche una tappa importante di un percorso turistico e culturale per i pellegrini che raggiungeranno l’Italia da ogni parte del mondo».

Il territorio, secondo il vicepresidente della Regione Lazio, ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista. Da un lato, infatti, può contare sul primo porto crocieristico d’Italia, in corsa per il primato anche nel Mediterraneo, e tra i primissimi scali al mondo. Quest’anno con i suoi 3 milioni di passeggeri si conferma un punto di riferimento per il settore e potrà e dovrà esserlo anche in occasione del Giubileo, quando Roma sarà invasa da pellegrini. Turisti che avranno però anche la possibilità di visitare un territorio che può vantare due siti Unesco, musei, ricchezze artistiche, naturalistiche, storiche ed enogastronomiche. «Un’area potente - ha concluso Angelilli - una ricchezza da non disperdere: ed il lavoro che si sta facendo con la Dmo Etruskey va proprio in questa direzione. E noi continueremo, come Regione Lazio, a sostenere questo territorio».

