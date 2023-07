CIVITAVECCHIA – Sabato 8 luglio dalle ore 9,30 alle 13 in largo d’Ardia (Madonnina) a Civitavecchia si terrà una iniziativa rientrante nella campagna nazionale di Fratelli d’Italia denominata “Onda Tricolore contro le mafie”, organizzata dal Dipartimento Legalità, Sicurezza e Immigrazione e dal Dipartimento Tutela Vittime e dal circolo territoriale “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia Civitavecchia.

Sarà allestito un gazebo dai militanti di Fratelli d’Italia che illustreranno le iniziative del governo contro la criminalità organizzata e per la sicurezza.

Saranno presenti la responsabile nazionale del Dipartimento Tutela Vittime senatrice Cinzia Pellegrino, il vice coordinatore nazionale del Dipartimento legalità, sicurezza e immigrazione Andrea Castellano, il consigliere regionale Emanuela Mari, il coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori, il capogruppo in consiglio comunale Raffaele Cacciapuoti, gli esponenti di Gioventù nazionale Alessandro Maria Panizza ed Alessandro Alario, rispettivamente dirigente provinciale e responsabile locale dell’organizzazione giovanile del partito.

“Ringrazio la senatrice Cinzia Pellegrino ed Andrea Castellano per aver portato anche a Civitavecchia questa bellissima iniziativa - dichiara Iarlori - il tema della sicurezza e della legalità sono da sempre centrali e prioritari nei programmi della destra e, coerentemente, il governo Meloni ha già adottato importanti provvedimenti per contrastare i fenomeni della criminalità organizzata di tipo mafioso e quella di tipo transnazionale dedita, in particolare, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento delle immigrazione clandestina. Ringrazio anche il consigliere regionale Emanuele Mari, il nostro gruppo consiliare comunale, che sarà rappresentato dal capogruppo Raffaele Cacciapuoti, i nostri militanti ed i ragazzi di Gioventù nazionale per l’organizzazione di questo appuntamento. Invito tutta la cittadinanza a partecipare”.

