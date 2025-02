«Rivolgo sinceri auguri di buon lavoro a Daniela Fumarola, neo eletta segretario generale della Cisl, certo che saprà guidare con competenza e professionalità l’organizzazione sindacale».

Così il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera commenta la nomina di Fumarola, succeduta alla guida della Cisl. L‘elezione si è svolta in occasione del consiglio generale del sindacato, che ratifica le dimissioni di Luigi Sbarra, il quale lascia per raggiunti limiti di età, come previsto dallo statuto confederale.

«Colgo l’occasione per ringraziare il segretario uscente, Luigi Sbarra, per il grande lavoro svolto finora sempre al fianco dei lavoratori e nell’interesse della Nazione», conclude Rotelli.

Fumarola, nata a Taranto 59 anni fa, laureata in Scienze Sociologiche alla Cattolica di Milano, e con una lunga esperienza sindacale iniziata nel 1987 nella Fisba, la Federazione Cisl degli operai agricoli, poi confluita nella Fai, è la seconda donna a guidare la Cisl.

