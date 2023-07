ORTE – «Nel 2022 i cittadini del comune di Orte hanno compiuto un gesto di profonda stima nei nostri confronti, scegliendo il nostro ente come destinatario del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi. Questa vostra scelta ci ha regalato un primato, portandoci in cima alla lista dei comuni viterbesi preferiti dai propri contribuenti, secondi solo al capoluogo di provincia che vanta un numero ben più alto di contribuenti rispetto al nostro. Non vi nascondiamo che questo risultato ci inorgoglisce, non tanto per il contributo in termini economici che ne è derivato, e che avete deciso di farci amministrare, ma per il valore che questo ha rappresentato». Lo dice la consigliera comunale Alessandra Marzoli. «Per questo motivo sentiamo forte il desiderio di ringraziarvi e di dirvi che il vostro attestato di fiducia lo portiamo con orgoglio nel cuore. Quest’anno possiamo fare di meglio, battendo il primato dello scorso anno. Quindi tutti insieme “battiamo il 5”».