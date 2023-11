VITORCHIANO - Chiesto uno specifico finanziamento ministeriale in seno al piano nazionale prr la riqualificazione dei piccoli comuni.

Lo rende noto l’amministrazione comunale. «Come anticipato durante il consiglio comunale del 19 ottobre - fanno sapere - il Comune di Vitorchiano ha aderito allo specifico bando, riservato ai piccoli comuni e presentato dal ministro per la Protezione civile il 14 luglio scorso, e lo ha fatto con un progetto da inserire nel “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni».

«Sono 43 i comuni della provincia di Viterbo - aggiungono dal Comune - che hanno ricevuto tale possibilità ed il nostro ha aderito in collaborazione con il Comune di Bomarzo, che ha proposto un suo specifico progetto, firmando una specifica convenzione votata proprio durante il consiglio comunale di metà ottobre. La ristrutturazione e l’adeguamento funzionale della chiesa di San Pietro, per oltre 500mila euro, è un’opera importante, strategica, promessa da oltre 50 anni e ormai improcrastinabile, un’opera che oggi potrebbe finalmente ricevere il giusto finanziamento e quindi vedere la luce».

«La fase progettuale, su cui l’amministrazione ha da tempo fortemente investito, è stata ormai completata e vede nel locale un bellissimo e funzionale auditorium. Uno spazio moderno, accessibile anche ai diversamente abili, utile per incontri, spettacoli, rappresentazioni e concerti. La sua vicinanza con l’edificio scolastico creerebbe inoltre ottime sinergie e opportunità per i ragazzi delle scuole. Un’ulteriore grande opportunità - concludono dall’amministrazione - che si vuole cogliere per proseguire nel percorso di crescita condiviso con i cittadini nella campagna elettorale del 2021 e intrapreso, un passo alla volta, nell’interesse di tutto il territorio.

