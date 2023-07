CIVITA CASTELLANA – Si è tenuta sabato pomeriggio, dalle ore 17, presso la sala Pablo Neruda nel centro storico di Civita Castellana, la prima delle assemblee informative che stiamo organizzando per far conoscere ai cittadini gli elementi caratteristici dei comitati di quartiere, dai requisiti per la loro costituzione alle funzioni che può assolvere. Lo rende noto Valerio Biondi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. «Nonostante il forte maltempo che ha caratterizzato il pomeriggio - spiegs - ci sono stati concittadini del centro storico che sono venuti ad ascoltare ed a confrontarsi per comprendere i passaggi necessari per avviare la procedura. Nel dibattito abbiamo sottolineato come un tale interessamento si sia manifestato nelle scorse settimane anche da cittadini di Sassacci e dall’area del mercato, un segnale importante che ci fa capire come ci sia una volontà diffusa per costituire i comitati di quartiere. Abbiamo anche rimarcato un concetto fondamentale, i comitati di quartiere sono apolitici e, pertanto, il nostro lavoro ed impegno si limita a fare informazione tra i cittadini e dare un primo supporto per attivarsi in autonomia e raggiungere il numero necessario per avviare l’iter di costituzione.

In conclusione abbiamo preso atto che ci può essere un primo nucleo di cittadini che nei prossimi giorni farà passaparola nel centro storico per capire se ci sono le condizioni per passare agli stepp successivi . E questo per noi è già un primo importante risultato». «Noi continueremo con le assemblee informative negli altri quartieri e ne daremo debita informazione nelle prossime settimane - conclude Biondi - con l’auspicio che anche i colleghi delle altre forze politiche e non solo facciano altrettanto per coinvolgere quanti più concittadini possibile.