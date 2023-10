SANTA MARINELLA – “Si farà il consiglio comunale straordinario sui fatti apparsi sui giornali, ma in forma segreta”.

A dirlo è la leader della lista Coalizione Futuro Clelia Di Liello.

“Di fronte allo sconcerto provocato su quanto scritto da numerose testate giornalistiche – continua la Di Liello - l’opposizione ha presentato richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario, con l’intento di chiarire alla cittadinanza quanto emerso dalla stampa. Il presidente del consiglio, il sindaco e la maggioranza, infrangendo quando stabilito dal Tuel, sui tempi di svolgimento della seduta pubblica hanno deciso, richiamandosi all’ articolo 13 del regolamento del Consiglio Comunale, che tale richiesta riguardasse qualità, attitudine e moralità delle persone e quindi questioni personali, anziché cattiva amministrazione e mala gestione delle risorse pubbliche come noi invece pensiamo».

«Contrariamente alle nostre aspettative - conclude la Di Liello - dunque, il confronto non sarà pubblico, ma in forma segreta, il giorno 23 ottobre alle ore 10. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini, per questo motivo, a manifestare la propria contrarietà di fronte al Comune contemporaneamente allo svolgimento della seduta segreta”.

