CIVITAVECCHIA – «Il Partito democratico di Civitavecchia ritiene doveroso rispondere alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia sulle infiltrazioni alla scuola Renato Posata. Parlano di “problemi noti da anni”, dimenticando però che per cinque anni a governare la città sono stati proprio loro: ciò che non è stato affrontato nel loro mandato non può essere utilizzato oggi come pretesto polemico contro chi amministra da appena un anno e mezzo».

Inizia così una nota del Pd di Civitavecchia a firma del neo eletto segretario Patrizio Pacifico che risponde all'attacco di Fratelli d’Italia.

«In questo periodo – prosegue -, l’amministrazione guidata dal Sindaco Piendibene ha già portato avanti interventi significativi su diversi plessi scolastici: sono stati effettuati i lavori nell’Istituto Comprensivo di via Flavioni e in quello di via Don Milani. A via XVI Settembre, dopo anni di impalcature ferme, il cantiere è ripartito, la prima facciata è stata completata e la seconda tranche sta per essere avviata. Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo Galice, che comprende tre plessi, gli interventi erano già programmati: sul plesso di via Toscana i lavori erano in corso e, vista l’emergenza, il cantiere è stato di fatto “sdoppiato”, consentendo di proseguire su via Toscana e di avviare contemporaneamente i lavori sul plesso di Renato Posata».

Per Pacifico «si tratta di fatti concreti e verificabili: una programmazione definita, cantieri che aprono e avanzano, interventi che finalmente seguono una logica tecnica e non propagandistica. È evidente – aggiunge – che in un anno e mezzo, considerando la complessità e l’estensione del patrimonio scolastico cittadino, non tutto potesse essere risolto. Sappiamo che la situazione è ancora migliorabile e richiede un impegno costante. La differenza rispetto al passato, tuttavia, è chiara: dopo anni di immobilismo, oggi i cantieri si vedono, partono e arrivano a conclusione. Per Civitavecchia questo rappresenta una novità importante e una distanza evidente da anni in cui le promesse restavano sulla carta. Fratelli d’Italia ha tutto il diritto di fare opposizione, ma non quello di riscrivere la storia. Se i problemi erano “noti da anni”, erano noti soprattutto negli anni in cui governavano loro. Il Partito democratico sostiene il lavoro del Sindaco, degli uffici e dell’assessore Scilipoti. Le famiglie – conclude – meritano risposte concrete e interventi reali, non slogan: questa Amministrazione li sta finalmente mettendo in campo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA