SANTA MARINELLA - Il caso Mencarelli scatena un altro botta e risposta tra il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e la consigliera comunale d’opposizione Alina Baciu.

«La consigliera Baciu come sempre dimostra di non avere a cuore il bene della città, della popolazione e in questa occasione nemmeno dei dipendenti comunali - tuona Tidei - Persegue nel suo tentativo di mandare in fumo progetti per oltre ben 29 milioni di euro di opere pubbliche, finanziate con il Pnrr perché forse ha una predisposizione a mandare i comuni in default come ha fatto il sindaco che mi ha preceduto. Detto ciò in premessa, ribadisco che il decreto di nomina che riguarda l’architetto Mencarelli, cui ripeto va il merito con il sottoscritto ad aver seguito tutte le iniziative finanziate che stanno cambiando il volto della città e del territorio, è assolutamente valido. Attenderemo comunque una risposta dal prefetto con il quale abbiamo avuto un incontro sereno e collaborativo volto a risolvere eventuali situazioni di criticità».

«Va chiarita poi la questione del concorso per l’assunzione di nuovi ingegneri - prosegue Tidei - Anche in questo frangente la consigliera Baciu dà informazioni volutamente sbagliate. Abbiamo bandito il concorso che è stato vinto da un architetto, Oliviero di Giustino, il quale però era già in carico al Comune attraverso la Santa Marinella Servizi e dunque seguiterà a svolgere i suoi importantissimi compiti nel settore tecnico manutentivo. Si è classificata al secondo posto un’ingegnera molto preparata già assunta che però dovrà acquisire anche competenza nel settore della pubblica amministrazione prima di poter essere responsabile di procedimenti e progetti molto importanti e complessi dove la professionalità di Mencarelli in passato si è rivelata fondamentale, terzo l’ingegner Giuseppe di Bennardo che però per sue esigenze personali che di certo nel rispetto della sua privacy non racconterò in questa sede mi ha chiesto di cedere la graduatoria ad un Comune vicino alla sua residenza, comune dove per altro verrà assunto in pianta organica. Sono sempre stato un sindaco attento al buon andamento delle questioni amministrative ma anche al benessere e alle esigenze di tutti i lavoratori e funzionari. Ne consegue che le esigenze personali di un dipendente hanno per me priorità assoluta, e bandiremo un nuovo concorso o assumeremo nel frattempo un ingegnere a contratto. Stiamo operando ripeto per portare avanti 29 milioni di investimenti e lo faremo anche come ho avuto modo di dire nel rispetto delle norme ma non arretreremo di un passo e attenderemo l’esito delle ultime verifiche normative per l’appunto disposte dal prefetto di Roma».

