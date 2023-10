CIVITAVECCHIA – «Con il ritiro della concessione alla Lamer, il Comune pone una seria ipoteca sul tramonto dell'ennesimo progetto/jattura che rischiava di calare dall'alto sulla nostra città e sulla pelle dei cittadini». Ne è convinto il M5S che invita però Palazzo del Pincio a non adagiarsi, ma anzi ad andare avanti.

«Sembra che ogni tanto qualcosa giri nel verso giusto e non ci si debba solo preoccupare di disgrazie e situazioni sfavorevoli – hanno spiegato – dato che anche un orologio rotto segna due volte al giorno l'ora giusta, ci permettiamo di far notare che senza un'adeguata programmazione, rischiamo di ritrovarci in scomode situazioni: che il Comune quindi riprenda in mano l'idea dell'impianto di compostaggio aerobico comprensoriale. Un impianto atto a trattare 10.000 tonnellate di umido l'anno, che può quindi soddisfare le necessità di Civitavecchia e del comprensorio e farlo senza essere un'altra servitù che gravi sulla salute della città e dei cittadini. Quell'impianto presente nella programmazione dell'amministrazione M5S e che questa amministrazione – hanno concluso dal Movimento – ha inspiegabilmente tolto aprendo l'arrivo ad un rischio che fortunatamente è stato scongiurato. Dimostri l'amministrazione Tedesco di non essere un orologio rotto che segna l'ora esatta due volte al giorno e si muova nella prospettiva della giustizia salvaguardia della cittadinanza».