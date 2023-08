FIUMICINO - Sabato pomeriggio, sul lungomare della salute a Fiumicino, in un banchetto organizzato dal circolo “Leonardo da Vinci” di Fratelli d’Italia di Fiumicino, con tante bandiere del partito a sventolare, ha preso il via l’evento nazionale “L’Italia torna vincente”, voluto dalla premier, Giorgia Meloni, per portare la sua presenza tra la gente e informarla sui progressi che il suo Governo sta compiendo e dei risultati ottenuti.

Organizzatrice dell’evento, al quale erano presenti personaggi di spicco del partito, la senatrice Ester Mieli che commenta: «Insieme ai responsabili di FdI, assessori, consiglieri comunali, dirigenti e tanti volontari di Fratelli d’Italia, abbiamo incontrato i cittadini per raccontare il lavoro di questi mesi di Governo di centrodestra. La nostra nazione, con a capo Giorgia Meloni, è tornata vincente e ha raggiunto traguardi importanti anche a livello internazionale. Gli italiani apprezzano i risultati da noi ottenuti ed a Fiumicino era tanto l’entusiasmo, anche per la presenza mostrata sul territorio durante il mese di agosto, di solito mese chiuso per ferie».

Le fa eco Agostino Prete, capogruppo di FdI in Consiglio comunale: «Con soddisfazione ha fatto tappa a Fiumicino la campagna nazionale ‘L’Italia torna vincente’. Ringrazio la senatrice Mieli per la disponibilità ed attenzione per il territorio, presente insieme al coordinatore territoriale Angelo Lupi. Con l’assessore Stefano Costa e il consigliere Roberto Feola ho avuto il piacere di rappresentare la compagine del governo locale di Fratelli d’Italia che in questi mesi sta lavorando con convinzione al fianco del sindaco Baccini. Sono convinto che iniziative come questa rappresentino momenti di confronto importanti e soprattutto mantengano vive le radici che hanno reso grande la storia di Fratelli d’Italia che ha da sempre fondato la sua azione politica partendo dalla gente e tra la gente. È per noi motivo d’orgoglio rappresentare i successi del primo governo a guida Fratelli d’Italia nella nostra città, la vicinanza del governo nazionale dimostrata, attraverso iniziative come questa, consente a tutti noi di mantenere alto lo spirito di appartenenza al partito e ci spinge a fare sempre meglio nella nostra azione politica territoriale».

«Ringrazio la senatrice Mieli e tutti i rappresentanti di Fratelli d’Italia per la presenza all’evento sul Lungomare della Salute a Fiumicino. Il nostro essere tra la gente vuole segnare e rimarcare l’impegno che, senza alcuna sosta, stiamo mettendo nel portare avanti le azioni del governo nazionale, guidato da Giorgia Meloni. Questo evento vuole dare la misura della serietà e del lavoro svolto e che si sta svolgendo. Un impegno gravoso ed oneroso che stiamo affrontando con grande senso di responsabilità. Anche in agosto, mentre tutti sono in ferie, Fratelli d’Italia non chiude, lavora sempre con grande serietà», le parole del Coordinatore territoriale di FdI, Angelo Lupi.

«Abbiamo riscontrato moltissimo entusiasmo da parte del territorio, molte persone si sono avvicinate al nostro banchetto, voluto fortemente da Giorgia Meloni. Queste sono le nostre tradizioni, noi rimaniamo quelli di sempre, presenti costantemente tra la gente. Ringrazio la senatrice Ester Mieli per aver incaricato me ed i rappresentanti del Circolo FdI ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino di organizzare l’evento. E’ stata un’esperienza entusiasmante. Ringrazio inoltre tutte le cariche istituzionali del territorio che hanno voluto essere presenti, l’assessore Stefano Costa, il capogruppo Agostino Prete, il consigliere Roberto Feola e il delegato Massimiliano Graux», conclude Federica Cerulli delegata del Sindaco e vicepresidente del Circolo FdI “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.