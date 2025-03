FIUMICINO - All'indomani della protesta contro il porto turistico crocieristico, avvenuta a ridosso del vecchio Faro, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ribadisce che "si tratta di una grande opera che porra' la citta' a livelli internazionali importanti" e con "ricadute economiche e sociali maggiori dei disagi". "Il Comune di Fiumicino e' ente attuatore del progetto di un'opera, prevista nel periodo giubilare, che nasce da molto lontano: la precedente amministrazione ha chiesto al sindaco Gualtieri, Commissario per il Giubileo, di inserire nel Decreto giubilare tale opera. Come ente attuatore stiamo cercando di rispettare i tempi necessari ed abbiamo richiesto delle prescrizioni per migliorare il progetto dal punto di vista ambientale e della sostenibilita'. Sul porto ci sono pressioni ed interessi che arrivano da fuori della nostra citta', e che non vogliono che si realizzi. Lavoriamo affinche' questo investimento, con zero soldi pubblici, porti alla citta' di Fiumicino quelle opportunita' che, finora, le sono state negate". Sui rilievi sulla variante al progetto arrivati dall'Autorita' garante per la concorrenza sul mercato, Baccini sottolinea che l'Organismo ha "dato dei consigli giusti, sulla base anche delle nostre note, ai quali ci atterremo, perche' sono di buon senso: la durata della Concessione sara' relativa alla misura dell'investimento e della sua sostenibilita' finanziaria; in base a questo derivera' la proporzionalita' degli anni della Concessione". Infine, riguardo alla barriera di new jersey sulla spiaggia dinanzi ai Bilancioni il primo cittadino puntualizza che "la recinzione e' stata installata nei tempi che necessitavano all'impresa: un atto che la societa' titolare della Concessione demaniale doveva compiere per porre in sicurezza un'area oggetto proprio di tale Concessione; il fatto di dire 'no' a questa barriera e' la scusa per dire no al porto".