Dopo il successo della prima edizione, torna la Festa cittadina di Alleanza Verdi Sinistra, un appuntamento per riflettere sul futuro della città e del Paese, mettendo al centro i temi della giustizia sociale, dell’ambiente, della solidarietà e della pace. Da domani, 26 settembre, a domenica 28 settembre, a piazza Calamatta, la città si animerà con dibattiti, concerti e momenti di socialità aperti a tutte e tutti.

Ricco il programma degli eventi: domani si apre alle 18 con il primo dibattito tra diversi rappresentanti politici locali che si concluderà con l’intervento della deputata di AVS Elisabetta Piccolotti. La giornata di sabato sarà invece dedicata al tema della pace e della solidarietà al popolo Palestinese con importanti interventi di attivisti e attiviste per i diritti umani tra cui Yousef Salman, presidente della comunità Palestinese di Roma e del Lazio e Giorgina Levi, attivista del Global Movement Sumud Flotilla. La festa si concluderà domenica con la partecipazione dell’amministrazione comunale. Le serate musicali daranno spazio a diversi brillanti e impegnati artisti locali. Ad aprire la festa, domani alle 21 Alessandro Orfini e Ninaif, per proseguire sabato con i Mojo. Non mancheranno stand informativi, spazi espositivi di associazioni di artigiani come “Impara l’arte”, riconoscimenti delle eccellenze cittadine e una ricca offerta gastronomica con i locali di piazza Calamatta.

«Vogliamo che questa festa – spiegano da Avs – sia un luogo aperto di confronto e socialità, perché crediamo che la politica sia prima di tutto partecipazione e comunità. Invitiamo tutte e tutti a condividere con noi queste giornate».