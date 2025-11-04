CIVITAVECCHIA – «Solo attraverso la responsabilità condivisa e la pianificazione di lungo periodo si può costruire una Csp solida, pubblica e capace di investire in tecnologie e sostenibilità ambientale». Ne sono convinti i consiglieri comunali di Avs Ismaele De Crescenzo e Valentina Di Gennaro che, condividendo pienamente le parole dell’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, intervengono sulla situazione attuale della municipalizzata e, in particolare, sul percorso di riorganizzazione della Civitavecchia Servizi Pubblici.

«Si tratta di un passaggio inevitabile, ma soprattutto necessario per garantire la tenuta economica della società, la tutela dei lavoratori e un servizio più efficiente e sostenibile per la città – hanno sottolineato i due consiglieri – le difficoltà di questi giorni non vanno negate, ma affrontate con trasparenza e impegno, come l’assessore sta facendo insieme ai vertici aziendali. Csp non poteva più essere il terreno di scontro politico, ma un bene comune da salvaguardare, perché rappresenta il cuore dei servizi pubblici locali, dal decoro urbano alla raccolta differenziata, fino al rispetto ambientale. Condividiamo l’appello alla collaborazione dei cittadini, chiamati a essere parte attiva di questa transizione, rispettando le nuove modalità di conferimento e contribuendo alla pulizia e alla vivibilità dei nostri quartieri. La sfida ecologica è collettiva e nessuno può tirarsi indietro. Allo stesso modo – hanno aggiunto - va riconosciuto il lavoro quotidiano dei dipendenti di Csp, spesso in condizioni difficili, ma sempre impegnati a garantire un servizio essenziale. Riorganizzare non significa penalizzare, ma costruire un modello più giusto, moderno e sostenibile, che valorizzi le professionalità interne e le metta al servizio di una città più pulita e più civile».

Alleanza Verdi Sinistra ribadisce quindi chiaramente il voler sostenere questo percorso di risanamento e innovazione. Le parole chiave, oggi, sono cura, efficienza e trasparenza – hanno concluso De Crescenzo e Di Gennaro – e in questo percorso il nostro gruppo consiliare continuerà a garantire il proprio contributo costruttivo, a fianco dell’assessore Giannini e di tutta la giunta, per difendere l’interesse collettivo e il futuro della nostra città».