CIVITAVECCHIA – Il 21 febbraio prossimo studenti e studentesse non entreranno in classe. Si ritroveranno, invece, sotto alla Regione per protestare contro la delibera regionale che prevede, a partire da settembre, il taglio di 23 autonomie scolastiche.

L’appuntamento è alle 9.30 in piazza Oderico da Pordenone. L’obiettivo è ottenere un tavolo di confronto con i vertici della Regione, in cui chiedere il ritiro della delibera. E, a sostegno della richiesta, la Rete degli studenti medi, che ha organizzato la mobilitazione, intende portare la petizione lanciata nelle scorse settimane, sempre con l’obiettivo di fermare il taglio delle autonomie scolastiche.

“Questi accorpamenti – attaccano gli studenti - sono conseguenza di una decisione del ministro dell’istruzione Valditara, che ha invitato tutti i presidenti delle regioni a ridimensionare e tagliare su alcune scuole. Questo per noi è inaccettabile, in un paese dove si investono pochissimi fondi sull’istruzione e la scuola, adesso vediamo un ulteriore taglio che stavolta colpisce gli istituti superiori che da un giorno all’altro si troveranno accorpati in una singola scuola con conseguenze gravissime, come scuole sovraffollate, carenti di personale, con segreterie ancor meno funzionanti e con la rappresentanza studentesca dimezzata”.

Oltre a dimostrare la nostra solidarietà alla manifestazione, come Alleanza Verdi Sinistra-Demos saremo in piazza insieme a studenti e studentesse, a genitori, docenti e a diversi consiglieri regionali di opposizione. La giunta Rocca non può ignorare i segnali negativi che arrivano da ogni dove, a partire dagli studenti stessi e dalle loro famiglie, da enti locali e da tutta la comunità scolastica, e tenga conto dei principi di territorialità e degli obiettivi formativi. Altrimenti verranno nuovamente penalizzati territori di frontiera e aree interne che al contrario avrebbero bisogno di maggiore sostegno e di politiche più presenti per far fronte alle tante sfide che affrontano quotidianamente.