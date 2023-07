LADISPOLI - Il caldo c'è, la voglia di godersi la tintarella e un tuffo rigenerante al mare pure. A mancare, forse, in alcune zone sono i parcheggi. Ma anche questo non scoraggia chi, fuggendo dalla Capitale, decide per una domenica di "rifugiarsi" sulle spiagge ladispolane. L'auto si parcheggia in doppia fila o al centro della carreggiata. Fa nulla se è vietato. Il tutto per la rabbia dei residenti che la città la vivono 365 giorni all'anno e che la domenica diventano facili "ostaggi" di auto in sosta selvaggia. «Si susseguono lamentele, giustificate, sulla mancanza di organizzazione e gestione della città, soprattutto nei week end, quando aumenta l'afflusso dei bagnanti», scrivono dal circolo Sinistra italiana Roma Litorale Nord. «I consiglieri di maggioranza, interpellati sui social, danno spiegazioni senza senso, quasi deliranti, "è domenica, è tutto sold out, fate lavorà i commercianti". Rimane poi la questione del centro città - e non solo - dove la musica supera spesso i decibel consentiti, e la notte continua tra schiamazzi e tafferugli, nelle vie interne, sul lungomare, ovunque sia possibile eludere quel minimo di legalità. Altri quartieri, meno movimentati, vengono invece presi di mira per tentativi di furto, e scorribande di ragazzini, liberi di fare quel che vogliono fino a tardi, con genitori totalmente assenti. Sgasate e sgommate, con gli stereo ad alto volume, fanno da cornice a questa immagine di città balneare, dove gli stabilimenti devono mangiare, almeno 3 mesi l'anno, senza lamentele dei cittadini, ricordandoci però che è estate, con fuochi di artificio, ben oltre gli orari consoni, di cui ci occuperemo presto».

