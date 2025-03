MONTEFIASCONE - Un incontro per fare il bilancio dei primi 30 giorni di lavori del coordinamento locale guidato da Mirko Zuffi, Daniele Napoli, Emanuele Brodo e Maria Elena Napoli. Si viaggia verso le future elezioni amministrative «auspicando un centrodestra unito». «Abbiamo deciso di tenere questa conferenza per sottolineare il cambio di passo rispetto al passato». Chi parla è Mirko Zuffi, coordinatore di Fratelli d’Italia Montefiascone, che mercoledì ha illustrato il bilancio dei primi 30 giorni di lavoro del coordinamento locale dei meloniani. Come ricordato da Zuffi, «quello di Montefiascone è stato il primo dei congressi territoriali di Fratelli d’Italia nella Tuscia», il primo ad inaugurare la stagione tra i 53 congressi effettuati, che sottolineano come il partito sia sempre più radicato nel territorio viterbese. «Da quel giorno – ha continuato il coordinatore – il direttivo si è riunito settimanalmente con i propri rappresentanti in consiglio per garantire un confronto continuo che vuole guardare ai risultati e ai prossimi obiettivi da raggiungere». In queste settimane, costellate di appuntamenti che hanno caratterizzato l’impegno sul territorio del partito tricolore, come raccolte firme, gazebi e incontri con i cittadini, Zuffi e gli altri membri del direttivo non hanno mancato di preparare il terreno per le future elezioni amministrative, a distanza di quattro anni dall’elezione dell’attuale amministrazione di centrosinistra. «Auspichiamo in un centrodestra unito – specifica Zuffi – perché Montefiascone ha bisogno di una leadership forte, responsabile e coraggiosa e deve tornare protagonista nella Tuscia, dopo l’esperienza di questa amministrazione fallimentare». Tanti, per Fratelli d’Italia, sono stati infatti i problemi creatisi a Montefiascone con l’arrivo della giunta di sinistra. Tra gli ultimi e più evidenti, come sottolineato a Emanuele Brodo, quello legato alla Tari. «Il nostro compito sarà sempre quello di raccogliere il sentore dei cittadini – ha esordito – e tra questi vi sono le problematiche legate alla recente richiesta da parte del Comune di riscuotere cartelle fino al 2018. Richieste arrivate fuori tempo e che hanno prontamente ingolfato gli uffici comunali dove i cittadini non sono riusciti a ottenere risposte ma solo altri dubbi. Inoltre, si è andato a incidere su molti stabili agricoli che erano stati inizialmente giudicati esenti. Montefiascone ha molto immobili di questo tipo, come piccole strutture agricole di campagna, e non è possibile fare cassa in questo modo, con una riscossione coatta che grava sui cittadini. Anzi, l’amministrazione avrebbe il compito di agevolarli, non solo di obbligarli al pagamento e nonostante molti volessero mettersi in regola, sono rimasti senza risposte dopo il blocco degli uffici comunali».

Il vicecoordinatore Daniele Napoli, da parte sua ha invece posto l’accento sul futuro. «Sono ormai due anni che abbiamo concepito un nuovo modo di fare politica qui – ha dichiarato – mettendoci la faccia e rapportandoci con i problemi giornalieri della comunità. Lo abbiamo fatto durante le elezioni di Antonella Sberna al Parlamento europeo, promuovendo la sua elezione con tanti incontri con i cittadini e con i tanti gazebo dedicati e all’ascolto. Anche per questo abbiamo ora pensato alla ‘bacheca delle idee’, una sorta di contenitore che troverà spazio nella nostra sede di partito e che sarà dedicata alla ‘raccolta’ di tutte le esigenze che i montefiasconesi vorranno presentarci». Napoli non ha mancato inoltre di ricordare l’importante settore turistico, uno tra i più importanti per l’economia locale di Montefiascone e delle sue frazioni. «Il recente evento internazionale svoltosi al kartodromo ha rappresentato un volano inestimabile che potrà creare un indotto anche per Montefiascone, essendo il circuito di gara ubicato a cavallo tra questo territorio e quello di Viterbo. Una sfida da accogliere, che dobbiamo abbracciare pienamente». Una sfida che, tuttavia, secondo i rappresentanti dei meloniani potrebbe non essere colta dall’attuale amministrazione che, anzi, sembra scimmiottare il settore turistico, come dimostra una recente delibera con la quale è stata trasformata la Rocca di Montefiascone in un locale da affittare per eventi privati, a pagamento. «Un fatto quantomeno bizzarro – ha espresso Napoli – e che delegittima un bene storico dall’immenso valore che noi, invece, vogliamo tutelare e valorizzare». Parlando sempre di futuro, la conferenza è stata chiusa da Maria Elena Napoli, responsabile delle compagini locali di Gioventù Nazionale che già dallo scorso anno hanno dimostrato di tenere fortemente al proprio borgo e al territorio circostante, come dimostrano i tantissimi eventi tenutisi. «Tra circa un mese sarà il primo anniversario di Gioventù Nazionale – ha spiegato Maria Elena Napoli – Un momento che dedicheremo anche alla ripresentazione di tutto quello che abbiamo fatto fino a oggi, come l’attività di ‘Gioventù ecologica’, che ha permesso a giovani e meno giovani di mettersi in gioco ripulendo spazi del territorio di Montefiascone dai rifiuti, combattendo il degrado. Per l’occasione di aprile, inoltre, stiamo lavorando per presentare un corso gratuito di primo soccorso dove chi vorrà potrà imparare le tecniche di utilizzo del defibrillatore, fondamentale strumento salvavita». «Non è vero che i giovani non si interessano alla politica – ha concluso la responsabile montefiasconese di Gioventù Nazionale – E questi eventi, con la loro alta partecipazione, sono la dimostrazione di questa affermazione. I giovani sono la risorsa indispensabile per il futuro di Montefiascone, del territorio e di tutta l’Italia». A termine dell’incontro, Zuffi ha ricordato che sabato 22 marzo alle ore 17:30, presso la sede di partito situata in via della Croce 1 si potrà ritirare la tessera, fatto che inaugurerà anche la nuova stagione di tesseramento di Fratelli d’Italia.

