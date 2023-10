FIUMICINO - Crescere Insieme è impegnata sul territorio a pochi mesi dalle elezioni, con un impegno costante nel fornire risposte efficaci e soluzioni alle diverse località che compongono il nostro Comune.

«Con una visione inclusiva e una dedizione profonda, stiamo lavorando duramente per soddisfare le esigenze specifiche di ogni zona e migliorare la qualità della vita di tutti». Dichiara il coordinatore della lista civica crescere insieme Emilio Erriu.

«Il nostro impegno inizia con l’ascolto attivo delle voci provenienti da tutte le località – aggiunge la consigliera Francesca De Pascali -. Stiamo organizzando incontri e consultazioni nelle diverse zone per comprendere appieno le sfide e le opportunità uniche che ognuna di esse offre. Siamo Impegnati sul territorio con gli assessorati e il presidente del consiglio Roberto Severini attraverso un lavoro di sinergia e comunione di intenti».

«Desideriamo ringraziare i cittadini per il loro sostegno – conclude Erriu -. È grazie a voi che possiamo lavorare per un futuro migliore per tutte le località del nostro Comune».