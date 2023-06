FIUMICINO - “È con orgoglio che l’Associazione Schierarsi annuncia la fondazione della piazza di Fiumicino, un faro di speranza e cambiamento in questo momento di conformismo capace di esprimere posizioni chiare per una società più equa e inclusiva. ‘Schierarsi’ rappresenta per i cittadini di Fiumicino e per tutti coloro che si battono per i valori della giustizia sociale e della cittadinanza attiva un presidio di democrazia e un laboratorio di cittadinanza attiva”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dalla neoassociazione “guidata dal visionario Alessandro Di Battista. Schierarsi si è rapidamente affermata come un punto di riferimento per coloro che credono nel potere delle idee e nella forza dell’azione. Attraverso il suo impegno instancabile, Di Battista ha dimostrato un’integrità senza pari nel suo perseguire una politica autentica e orientata al bene comune. La nascita dell’Associazione e la successiva creazione delle Piazze rappresentano solo l’ultimo gesto delle sue attività politiche e sociali al di fuori del parlamento”.

«La Piazza di Fiumicino sarà un luogo di incontro, di confronto e di mobilitazione per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente al cambiamento sociale. Sarà un ambiente aperto e inclusivo, dove ogni voce avrà la possibilità di essere ascoltata e valorizzata. Un luogo dove idee rivoluzionarie si trasformeranno in azioni concrete, dove i sogni di giustizia e uguaglianza diventeranno una realtà tangibile», le parole di Giorgio Marchese referente territoriale dell’Associazione.

“Attraverso la piazza di Fiumicino, l’Associazione Schierarsi – si legge ancora nel comunicato – si impegnerà a promuovere l’attivismo civico, la partecipazione democratica e la costruzione di una società basata sulla solidarietà. Saranno organizzate assemblee, dibattiti, workshop e iniziative che stimoleranno la consapevolezza politica e sociale dei cittadini, incoraggiando la loro partecipazione attiva nella vita pubblica.

Inoltre, la piazza di Fiumicino rappresenterà un punto di riferimento per la tutela dei diritti umani, la salvaguardia dell’ambiente e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Sarà un faro di speranza per coloro che credono in un futuro migliore e si battono contro le ingiustizie che affliggono la nostra società”.

“L’Associazione Schierarsi invita tutti i cittadini di Fiumicino a unirsi a questa straordinaria iniziativa. Insieme, possiamo costruire una comunità più forte, più giusta e più solidale. Insieme, possiamo far sì che la voce di ogni individuo sia ascoltata e rispettata. La nascita della Piazza di Fiumicino è solo l’inizio di un nuovo capitolo nella storia dell’impegno civile e politico”, concludono.