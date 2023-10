VETRALLA – «Prendiamo spunto dalle ultime accidiose esternazioni degli ex goliardici leoni da tastiera di FdI per ricordare il termine di opposizione politica: “Nella vita politica dei paesi retti con sistema parlamentare, l’insieme dei partiti (e dei loro rappresentanti) che non partecipano al governo e svolgono un’ azione di contrasto e di critica alla politica da questo attuata”.

Anche se questa definizione per la loro storia rimane un nervo scoperto, li invitiamo almeno per una volta, ad uscire da quella perenne “sindrome da opposizione” che li sta contraddistinguendo in questa consiliatura. Per noi il popolo è sempre sovrano e quello vetrallese vi ha dato la responsabilità di risolvere le criticità e portare giovamento alla intera collettività, e non di continuare con fumose e inutili polemiche elettoralistiche». A fare la lunga premessa, in una nota, è Passione civile.

«Nello specifico, ci riferiamo alla polemica sul vostro ultimo comunicato social - spiegano - Vorremmo evidenziare che gli unici lasciti concreti delle amministrazioni in cui l’attuale assessore Zelli, evidente in modo goliardico, era un Deus ex machina, sono stati l’incapacità di risolvere il problema della raccolta dei rifiuti in modo efficiente (Vetralla era l’unico grande paese della Tuscia senza raccolta differenziata) e la pericolosità per Vetralla stessa dovuta alla voragine sulla copertura del fosso Setano che costeggia le mura castellane, risolte dalla amministrazione Coppari, di cui tutti dovrebbero essere felici. Potremmo continuare con decine di altri lavori come ad esempio i giardini d’inverno (recuperati per il popolo dopo oltre 60 anni) oppure la possibilità di fruire della palestra comunale dopo oltre 15 anni di chiusura, le principali strade comunali asfaltate, la messa a norma della scuola elementare di Cura, asilo nido comunale, l’apertura della strada cimitero vecchio, il restauro del complesso architettonico di Santa Maria in Forocassio. Ma non vorremmo annoiare le persone che leggono. Detto ciò, per sano principio collaborativo, vorremmo segnalarvi la grave problematica che sta colpendo la comunità di Tre Croci, ovvero la mancanza di acqua potabile per gran parte della giornata (forse tra uno slogan e l’altro non ve ne siete accorti). Se riuscirete a vestire finalmente i panni di responsabili amministratori della nostra comunità e lasciare quelli dei perenni urlatori incalliti e risolvere finalmente questo gravissimo disagio, ne saremmo tutti riconoscenti. Vi preghiamo, non continuate così», conclude Passione civile.

