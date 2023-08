TARQUINIA – In vista delle elezioni comunali nasce a Tarquinia l’associazione politica - culturale Demos 23, che avrà sede in via Mazzini 22 nei locali ex Arci ristrutturati e risanati dall’architetto Angelo Centini che ne è anche il proprietario. «L’intento dell’associazione è di avere, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico, un confronto con tutte le componenti della società civile allo scopo di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa del paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza - spiega Angelo Centini - L’associazione è pertanto aperta a tutti coloro che intendono partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali e politiche per la crescita sociale della collettività». «Obiettivo primario dell’associazione è, altresì, quello di sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio nonché favorire lo sviluppo economico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del paese. – conclude Angelo Centini - Saranno parte attiva dell’associazione anche personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica e della politic»”. Il coordinamento, nella prima fase iniziale che riguarda gli atti relativi all’atto costitutivo , all’approvazione dello statuto e alla formazione del gruppo dirigente è affidato ad Angelo Centini.

