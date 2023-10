Sabato 7 ottobre la CGIL nazionale e più di 100 associazioni hanno indetto una manifestazione a Roma contro le politiche del Governo.

«Il Partito Democratico sarà, come è naturale che sia, in quella piazza per sostenere una protesta civile che ha al centro questioni centrali per la vita materiale delle persone- hanno spiegato – in primo luogo, condividiamo l’opposizione a manovre di carattere economico che hanno come bersaglio i più poveri. Le proposte di sapore populistico e demagogico abbracciate dal Governo Meloni, sul terremo della economia, non solo non porteranno alcun beneficio ma aggravando la situazione generale, aumentando il debito pubblico, non frenando in alcun modo l’inflazione e in assenza di una seria politica industriale, colpiranno con forza proprio le categorie più fragili: i lavoratori dipendenti, le piccole imprese e i pensionati. Condividiamo l’idea di un salario minimo e di interventi che sostengano retribuzioni, sempre più inadeguate a consentire una vita dignitosa alle famiglie. Sono del tutto assenti nelle politiche governative sostegni alla scuola e alla sanità. Risulta, inoltre, del tutto evidente che questa Destra non ha alcuna intenzione di condurre una seria battaglia alla evasione e alla elusione fiscale. Non si vogliono reperire le risorse laddove sono e si tagliano finanziamenti ai Comuni e di conseguenza si riducono drasticamente i servizi. Parteciperemo, in quella piazza, anche per rappresentare la nostra ferma opposizione al progetto di Autonomia Differenziata e contro interventi tesi a profonde modifiche istituzionali in senso presidenzialista. Dunque, sono molti i terreni sui quali registriamo ampie convergenze. Per tutte queste ragioni invitiamo i nostri militanti a partecipare alla manifestazione romana del 7 ottobre».