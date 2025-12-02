CERVETERI - Il consiglio comunale etrusco dice si alla rimodulazione delle aliquote Imu per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito a figli o eredi in linea retta. La massima assise cittadina ha infatti approvato la mozione presentata dal consigliere FdI Luigino Bucchi. Ora «inizierà subito l'iter necessario presso gli uffici che fanno capo all'Assessorato al Bilancio - ha spiegato l'esponente del partito di Giorgia Meloni - affinché per l'anno 2026 venga effettuata una rimodulazione più equa delle aliquote Imu attualmente in vigore». Già ad inizio anno il consigliere di Fratelli d'Italia aveva evidenziato come le aliquote fino ad oggi applicate nel comune di Cerveteri per le abitazioni «date in comodato d'uso gratuito a figli o comunque eredi in linea retta, pagano di più delle abitazioni messe a reddito». Ora, con l'approvazione della mozione in consiglio, la situazione, per molte famiglie, potrebbe finalmente cambiare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA