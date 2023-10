CERVETERI - Al via il primo congresso di Italia Viva per l'elezione del presidente nazionale, regionale, provinciale, dei comuni capoluogo della città metropolitana, di Roma Capitale e dei coordinamenti esteri. Possono partecipare al voto tutti gli iscritti di Iv al 30 settembre che a tale data risultino in regola anche con il versamento della quota di iscrizione. Il voto potrà essere esercitato in modalità online che fisicamente nei seggi predisposti a livello locale. A Cerveteri sarà allestito un seggio in via Sergio Angelucci 11 presso il bar Tirreno, attivo dalle 9 alle 20 del 15 ottobre. Al seggio di Cerveteri potranno votare gli iscritti dei seguenti comuni: Anguillara, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Fiumicino, Formello, Ladispoli, Manziana, Morlupo, Ponzano Romano, Riano, Riano Flaminio, Sacrofano e Trevignano Romano.

