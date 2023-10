LADISPOLI - Scatterà questo pomeriggio alle 16.30 l'ora "X" per il consigliere Alessio Pascucci. Tra i punti all'ordine del giorno c'è infatti quello relativo alla sua decadenza da consigliere comunale (che qualora si verificasse gli costerà anche la poltrona di consigliere metropolitano). A sollevare la questione era stato il consigliere di minoranza Eugenio Trani (da poco passato a Italia Viva) che aveva puntato i riflettori sulle assenze, ingiustificate a suo dire, del collega. Pascucci dovrà motivare le sue assenze e ogni singolo consigliere poi voterà. Qualora passasse la decadenza dell’ex sindaco cerveterano, lo stesso Pascucci potrebbe presentare comunque ricorso. Certamente un punto spinoso per giunta tirato fuori da un “collega” di minoranza che aveva sostenuto pure la candidatura sindaco di Pascucci durante l’ultima tornata amministrativa per poi accusarlo di aver bucato numerosi consigli in aula e anche di non essere presente nelle varie commissioni consiliari. Ed è proprio il consigliere Trani che a poche ore dalla discussione in aula è tornato sull'argomento con un lungo post sui social: «Nulla di personale visto che la nostra lista ha lealmente supportato Pascucci nell'intento di eleggerlo sindaco e la nostra lealtà, non ricambiata, è sempre rimasta, anche oggi, visto che come nostro uso agiamo alla luce del sole». Trani torna a rimarcare come la richiesta di decadenza «è solo nell'assenteismo del consigliere, un assenteismo di presenze fisiche in consiglio e nelle commissioni, ma anche di azione politica concreta di opposizione. Un'assenza - prosegue - che non ritengo rispettosa dei cittadini ai quali abbiamo chiesto il voto per far eleggere Pascucci sindaco di Ladispoli e nella quale abbiamo sacrificato una nostra validissima e tenace amica di lista». «Il consiglio a breve si esprimerà e sarà nella coscienza di ciascun consigliere valutare quanto abbiamo chiesto e quanto è emerso dagli approfondimenti fatti. Ci sono ragioni formali, come una visita medica privata senza una affidabilità formale, ma anche di una presenza di circa 30 minuti in consiglio Città Metropolitana in videopresenza che poteva essere ben fatta anche da Ladispoli vista l'importanza anche dei temi di bilancio che andavamo a discutere. Ci sono poi le oltre 40 assenze dalle commissioni e capigruppo che sono un luogo di confronto molto importante per risolvere i problemi concretamente a favore dei cittadini prima ancora di discuterne in consiglio. Comunque sono prova dell’assenza di un azione politica i pochi interventi in consiglio su temi importanti della politica cittadina». Assenze che per Trani hanno portato a «un depotenziamento dell'azione di controllo che avrebbe potuto esercitare l'opposizione ove fosse stata coesa, riducendola a semplici esternazioni coreografiche e prive di costruttività per i cittadini». Motivazioni, quelle esternate da Trani che però non trovano d'accordo tutti i consiglieri di minoranza.

GARAU: «TRANI SMENTITO DALLA SEGRETARIA GENERALE»

A difendere il collega Pascucci è Roberto Garau: «In commissione il solerte Trani è stato smentito dalla segretaria generale che ha spiegato perfettamente nel deliberato sulla decadenza i motivi che hanno portato alle due assenze contestate (in tutti e due i consigli comunali il presidente del consiglio aveva ricevuto preventivamente comunicazione da parte di Pascucci e lo stesso presidente aveva comunicato in apertura degli stessi). Questo era già sufficiente a non far sollevare la questione». In sostanza, l'ordine di giorno di questo pomeriggio si fonda su due assenze, con Pascucci che alla richiesta di giustificarle, «pur avendo la possibilità» di non farlo (i motivi, per Garau, «rimangono nella sfera della riservatezza») lo ha fatto nei termini previsti. «Credo che usare questo metodo in politica - prosegue Garau è una delle cose che aiuta solo ad impoverire la credibilità della stessa, oltretutto credibilità già bassa, e non risolve e affronta i tanti problemi che i cittadini vivono: strade sporche, servizi sempre più in difficoltà, privatizzazione selvaggia di quei pochi spazi pubblici e tanto altro». E poi l'affondo a Trani: «Mi consenta consigliere, pensi più alla sua attività politica, non si preoccupi degli altri, noi siamo opposizione, lei?».

