V i c e n z a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " V i c e n z a o r o è u n ’ e c c e l l e n z a n e l m o n d o e n e g l i a n n i s i è s v i l u p p a t a e d è d i v e n t a t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o g l o b a l e p e r q u e s t o s e t t o r e , i n c u i s i a m o l e a d e r m o n d i a l i . N o i l a v o r i a m o i n s i e m e a V i c e n z a o r o p e r s e l e z i o n a r e g l i i n c o m i n g p i ù a d a t t i a l l e r e a l t à i t a l i a n e ” . L o h a d e t t o M a t t e o Z o p p a s , p r e s i d e n t e d i I c e A g e n z i a , n e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d i V i c e n z a o r o S e p t e m b e r 2 0 2 5 , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ o r e f i c e r i a e d e l l a g i o i e l l e r i a f i r m a t o I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p - I e g , i n p r o g r a m m a d a l 5 a l 9 s e t t e m b r e n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i V i c e n z a . " I l s e t t o r e h a v i s t o u n a s i t u a z i o n e a n o m a l a e a t i p i c a d a l 2 0 2 1 i n p o i - s p i e g a - s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a l e q u e s t i o n i p o s t c o v i d c h e p e r l a s i t u a z i o n e n o r m a t i v a i n T u r c h i a c h e h a s f a l s a t o u n p o ' t u t t o i l s i s t e m a . C ' è i n f a t t i s t a t a u n a g r a n d e f i a m m a t a d i a c q u i s t i d a p a r t e d e l l a T u r c h i a , p e r r a g i o n i i n t e r n e , e q u e s t o f e n o m e n o , n a t u r a l m e n t e , a d e s s o s t a l e g g e r m e n t e r i e n t r a n d o . S i a m o a r r i v a t i a 1 5 m i l i a r d i e m e z z o d i f a t t u r a t o a l l ' e x p o r t i n q u e s t o s e t t o r e : u n n u m e r o m o l t o i m p o r t a n t e , p a r i a q u a s i i l 5 0 % i n p i ù r i s p e t t o a g l i a n n i p a s s a t i . O g g i s t a l e g g e r m e n t e r i e n t r a n d o m a n o n è t o r n a t o a n c o r a a i l i v e l l i o r i g i n a l i " . " O l t r e a l c a l o d e l l ’ e x p o r t c h e r i g u a r d a l a T u r c h i a , c a l a n o a n c h e g l i S t a t i U n i t i - a g g i u n g e Z o p p a s - e b i s o g n a c a p i r e a n c h e q u a n t o è d o v u t o a l l a p r o b l e m a t i c a d e i d a z i e q u a l e s a r à i l r i s u l t a t o v e r o s u l m e r c a t o . S i a m o q u i a g u a r d a r e q u e l l o c h e s u c c e d e r à , s p e r a n d o c h e i l M a d e i n I t a l y a b b i a u n a t e n u t a f o r t e " . I n q u e s t o c o n t e s t o " n o i d o b b i a m o e s s e r e p a r t e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e p e r l a c r e s c i t a e l o s v i l u p p o d e l M a d e i n I t a l y , c o s ì c o m e v i e n e f a t t o c o n l a d i p l o m a z i a d e l l a c r e s c i t a , v o l u t a m o l t o d a l m i n i s t r o T a j a n i e q u i n d i d a l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i d e l g o v e r n o . I l l a v o r o d i s q u a d r a c h e f a c c i a m o c o m e S a c e , S i m e s t e C a s s a d e p o s i t i e p r e s t i t i - s o t t o l i n e a - p e r m e t t e d i c o n t r i b u i r e a r e a l t à c o m e q u e s t a , p o r t a n d o i c l i e n t i a c o n t a t t o c o n l e n o s t r e i m p r e s e e , n e l l a f a s e d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , p o r t i a m o a n c h e l e i m p r e s e a l l ' e s t e r o a t r o v a r e i c l i e n t i " . S u i n u o v i m e r c a t i a c u i i l c o m p a r t o p u ò r i v o l g e r s i p e r c o m p e n s a r e l e d i f f i c o l t à l e g a t e a i d a z i U s a , Z o p p a s s p i e g a c h e " s e n z a m a i p e r d e r e l ’ a t t e n z i o n e s u g l i S t a t i U n i t i , p e r c h é s o n o e r i m a n g o n o u n m e r c a t o s t r a t e g i c o p e r i l M a d e i n I t a l y , a l t r i s b o c c h i s o n o : i l S u d a m e r i c a ; l ' O r i e n t e , c h e h a u n a s i t u a z i o n e i n c r e s c i t a n e l b r e v e t e r m i n e c h e p u ò a i u t a r e m o l t o ; e t u t t a l a p a r t e a f r i c a n a c h e , c o l p i a n o M a t t e i c h e v i e n e p o r t a t o a v a n t i c o n m o l t a i n c i s i v i t à d a p a r t e d e l p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , d à s i c u r a m e n t e u n o s b o c c o f u t u r o i m p o r t a n t e . I d a t i d e l l ' e x p o r t - c o n c l u d e i l p r e s i d e n t e d i I c e - d i c o n o c h e n e l 2 0 2 4 s i a m o a r r i v a t i a f a r e 1 5 m i l i a r d i e m e z z o d i r i s u l t a t o , c o n u n a c r e s c i t a d e l 4 0 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . U n a c r e s c i t a c h e è p e r ò v i z i a t a d a l l a s i t u a z i o n e t u r c a . I p r i m i c i n q u e m e s i d e l 2 0 2 5 h a n n o e v i d e n z i a t o u n a l e g g e r a r i d u z i o n e , s u l l a q u a l e i n c i d o n o s o p r a t t u t t o T u r c h i a e S t a t i U n i t i " .