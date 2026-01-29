( A d n k r o n o s ) - Z a n i c h e l l i E d i t o r e h a r i c o n o s c i u t o u n e r r o r e c o n t e n u t o i n u n m a n u a l e s c o l a s t i c o e a n n u n c i a t o u n a c o r r e z i o n e i m m e d i a t a r e l a t i v a a i f a t t i d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 . L a s e g n a l a z i o n e e r a s t a t a a v a n z a t a i l 2 7 g e n n a i o i n u n a r t i c o l o a f i r m a d i E m a n u e l e C a l ò s u l ' R i f o r m i s t a ' , c h e e v i d e n z i a v a c o m e n e l m a n u a l e “ L a s t o r i a – P r o g e t t a r e i l f u t u r o ” , a d o t t a t o n e l l e s c u o l e e f i r m a t o d a A l e s s a n d r o B a r b e r o , C h i a r a F r u g o n i ( m o r t a n e l 2 0 2 2 ) e C a r l a S c l a r a n d i s , l e v i t t i m e e i t e r r i t o r i i s r a e l i a n i c o l p i t i d a l l ’ a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e f o s s e r o d e f i n i t i i n m o d o e r r a t o c o m e “ c o l o n i ” e “ i n s e d i a m e n t i ” . I n v e c e , d a i r e s i d e n t i d e i k i b b u t z a i p a r t e c i p a n t i a l f e s t i v a l N o v a , l e v i t t i m e e r a n o c i t t a d i n i i s r a e l i a n i ( e a n c h e m o l t i s t r a n i e r i ) c h e v i v e v a n o o f r e q u e n t a v a n o u n t e r r i t o r i o c h e n e s s u n o c o n t e s t a e s s e r e i s r a e l i a n o , a d i f f e r e n z a d i q u a n t o a v v i e n e p e r l a C i s g i o r d a n i a . N e l l a r e p l i c a u f f i c i a l e i n v i a t a a l q u o t i d i a n o , Z a n i c h e l l i h a a m m e s s o l ’ i n e s a t t e z z a , c h i a r e n d o c h e l ’ a t t a c c o d i H a m a s h a c o l p i t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e d i I s r a e l e e n o n i n s e d i a m e n t i d i c o l o n i . L a c a s a e d i t r i c e h a c o m u n i c a t o c h e i l r i f e r i m e n t o è s t a t o r i m o s s o c o n e f f e t t o i m m e d i a t o d a l l e v e r s i o n i d i g i t a l i d e l m a n u a l e e c h e s a r à e l i m i n a t o d a t u t t e l e f u t u r e r i s t a m p e c a r t a c e e . Z a n i c h e l l i h a i n o l t r e p r e c i s a t o c h e l a m o d i f i c a e r a g i à p r e v i s t a n e l l e n u o v e e d i z i o n i i n u s c i t a , a c o n f e r m a d e l l ’ a t t e n z i o n e a l l a p r e c i s i o n e s t o r i c a e t e r m i n o l o g i c a s u e v e n t i d i p a r t i c o l a r e g r a v i t à . A n o m e d e l l a c a s a e d i t r i c e , l a d i r e t t r i c e g e n e r a l e I r e n e E n r i q u e s h a s o t t o l i n e a t o c o m e Z a n i c h e l l i s i a “ d a s e m p r e a p e r t a a l l e s e g n a l a z i o n i d e i l e t t o r i p i ù a t t e n t i , c h e c i c o n s e n t o n o d i m i g l i o r a r e c o n t i n u a m e n t e i n o s t r i l i b r i a c a t a l o g o ” , r i n g r a z i a n d o E m a n u e l e C a l ò “ p e r i t o n i e g l i s c o p i c o s t r u t t i v i d e l s u o i n t e r v e n t o ” . I l c a s o r i c h i a m a q u a n t o a v v e n u t o d i r e c e n t e i n F r a n c i a , d o v e l ’ e d i t o r e H a c h e t t e h a r i t i r a t o m i g l i a i a d i v o l u m i s c o l a s t i c i p e r i n e s a t t e z z e s t o r i c h e s i m i l i , a n c h e c o n l ' i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e E m m a n u e l M a c r o n . U n p r e c e d e n t e c h e r i p o r t a a l c e n t r o i l t e m a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e d i t o r i a l e n e l l a f o r m a z i o n e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . I l R i f o r m i s t a h a a c c o l t o c o n s o d d i s f a z i o n e l a s c e l t a d i Z a n i c h e l l i d i r i s p o n d e r e p u b b l i c a m e n t e a l l a s e g n a l a z i o n e , e v i t a n d o i l s i l e n z i o i s t i t u z i o n a l e e p r o c e d e n d o a u n a r e t t i f i c a . “ L a l o t t a c o n t r o i l r e v i s i o n i s m o e l a f a l s i f i c a z i o n e d e i f a t t i è u n i m p e g n o c i v i l e c h e i l n o s t r o g i o r n a l e c o n t i n u e r à a p e r s e g u i r e ” , f a s a p e r e i l q u o t i d i a n o , r i n g r a z i a n d o s i a l ’ a u t o r e d e l l ’ a n a l i s i s i a l a c a s a e d i t r i c e “ p e r a v e r s c e l t o l a v i a d e l c o n f r o n t o c o s t r u t t i v o e d e l l a c o r r e z i o n e ” .