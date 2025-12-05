M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n ' e c o n o m i a s o s t e n u t a d a b i g i t a l i a n i d i p o r t a t a i n t e r n a z i o n a l e c o m e L e o n a r d o e F i n c a n t i e r i , q u a l c h e d i f f i c o l t à p e r a u t o m o t i v e e m e t a l l u r g i a , u n r i n n o v a t o d i n a m i s m o p e r i l c o m p a r t o l e g n o - a r r e d o e l a c o n f e r m a d e l l a c e n t r a l i t à d e g l i s c a l i m a r i t t i m i , c o m e T r i e s t e e S a n G i o r g i o d i N o g a r o , p o r t e d i a c c e s s o p e r i l t u r i s m o e g l i s c a m b i c o m m e r c i a l i c o n l ' e s t e r o . M a , s e c o n d o g l i i m p r e n d i t o r i , s e r v i r e b b e u n a m a g g i o r e u n i t à n e l N o r d E s t e p i ù r i s o r s e p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a . Q u e s t a l a f o t o g r a f i a d e l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a i l l u s t r a t a a l l ' A d n k r o n o s d a l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a F v g , P i e r l u i g i Z a m ò . " L ' e c o n o m i a f r i u l a n a - s p i e g a Z a m ò - a p p a r e n e t t a m e n t e d i v i s a : a b b i a m o d e l l e e c c e l l e n z e c o m e F i n c a n t i e r i e L e o n a r d o c h e i n c l u d o n o t u t t o u n i n d o t t o c o n m o l t i s s i m e a z i e n d e d e l l a r e g i o n e ; a b b i a m o i l t u r i s m o , c h e f i n o r a è s t a t o s u p p o r t a t o m o l t o b e n e d a l l a r e g i o n e e c h e h a t e n u t o i n m a n i e r a e g r e g i a ; i l s e t t o r e d e l l ' a r r e d o h a q u a l c h e d i f f i c o l t à , s p e c i a l m e n t e p e r v i a d e l l e e s p o r t a z i o n i v e r s o g l i S t a t i U n i t i , m a s t a f i n a l m e n t e u n e n d o l e f o r z e s o t t o l a r e g i a d e l c l u s t e r l e g n o - a r r e d o c h e s t a s v i l u p p a n d o u n s i s t e m a t r a M a n z a n o , c o n i l d i s t r e t t o d e l l a s e d i a , B r u g n e r a c o n i l m o b i l e e T o l m e z z o p e r i l l e g n o e i d e r i v a t i . L ' a u t o m o t i v e è p i ù i n d i f f i c o l t à , m a c o n s i d e r a n d o c h e L e o n a r d o v i a g g i a a g o n f i e v e l e , l ' i d e a è q u e l l a d i p o r t a r l o g r a d u a l m e n t e v e r s o l a d i f e s a " . T r a g l i a l t r i s e t t o r i , " i l m e t a l l u r g i c o s t a s o f f r e n d o p e r g l i o v v i m o t i v i d e i d a z i , s o p r a t t u t t o s u l l ' a c c i a i o " . P e r q u e s t o , a v v e r t e Z a m ò , " d o v r à t r o v a r e n e c e s s a r i a m e n t e a l t r i m e r c a t i " , m a c o m u n q u e " s i a m o n e l l a n o r m a l e d i a l e t t i c a " . A l t r o a s s e t " m o l t o i m p o r t a n t e , c h e s t a f u n z i o n a n d o " è i l p o r t o d i T r i e s t e , c o n q u e l l o d i S a n G i o r g i o d i N o g a r o : " S i è s o f f e r t o p e r u n p o ' , a n c h e p e r l a m a n c a n z a d e l d i r e t t o r e , d o p o l ' u s c i t a d i Z e n o d ' A g o s t i n o c h e a v e v a s v i l u p p a t o m o l t o b e n e t u t t i i t r a f f i c i - r i c o r d a Z a m ò - m a o r a f i n a l m e n t e è s t a t o e l e t t o i l n u o v o d i r e t t o r e " e d u n q u e l o s g u a r d o a d e s s o è r i v o l t o a l f u t u r o , " c o n s i d e r a n d o c h e T r i e s t e è i l p o r t o n a t u r a l e d e l n o r d E u r o p a , a l m e n o f i n o a l l a C e c o s l o v a c c h i a e m e t à d e l l a G e r m a n i a " . I l F r i u l i g o d e d i u n a c o n d i z i o n e p a r t i c o l a r e , e s s e n d o u n a r e g i o n e a s t a t u t o s p e c i a l e , e c i ò p e r l e i m p r e s e s i t r a d u c e " s i c u r a m e n t e i n u n v a n t a g g i o " . I l f a t t o , s p i e g a i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a F v g , è c h e " a b b i a m o u n d i b a t t i t o m o l t o p i ù v e l o c e e f a t t i v o c o n i r e f e r e n t i l o c a l i ; a l t e m p o s t e s s o , a n c h e l o r o s i a s p e t t a n o d a n o i i m p r e n d i t o r i d e l l e i d e e " . E d è p r o p r i o i n t a l s e n s o c h e s i s t a c e r c a n d o d i p o r t a r e a l l a l u c e i l t e m a d e l l a d i f f i c o l t à d i r e p e r i r e p e r s o n a l e , o l t r e a l l a n e c e s s i t à d i c r e s c e r e s u i m e r c a t i e s t e r i : " D a l l a t r a n s i z i o n e g r e e n a l d i g i t a l e l a d i f f i c o l t à d i r e p e r i r e p e r s o n a l e è t r a s v e r s a l e - s p i e g a Z a m ò - . N o i , c o m e C o n f i n d u s t r i a , a b b i a m o l a n c i a t o d u e p r o g e t t i , u n o i n G h a n a , l ' a l t r o i n E g i t t o " . I n G h a n a , a d e s e m p i o , " i l a v o r a t o r i v e n g o n o i s t r u i t i i n u n a s c u o l a d i S a l e s i a n i ; l e a z i e n d e f a n n o r i c h i e s t a d i p a r t i c o l a r i s p e c i a l i z z a z i o n i e q u i n d i c ' è u n p r i m o a p p r e n d i m e n t o c h e v i e n e f a t t o i n G h a n a , d o p o d i c h é s i t r a s f e r i s c o n o e v e n g o n o a s s u n t i d a l l e a z i e n d e . N o i p r o v v e d i a m o a f o r n i r g l i u n ' a b i t a z i o n e , a l m e n o p e r i l p r i m o a n n o " , p o i l ' i n t e g r a z i o n e s e g u e i l s u o p e r c o r s o n a t u r a l e . " T u t t o q u e s t o è c o n c e r t a t o t r a m i t e U m a n a " , u n ' a g e n z i a p e r i l l a v o r o a u t o r i z z a t a d a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o , e " f u n z i o n a " . I l p r o g e t t o i n E g i t t o h a l o s t e s s o s c h e m a : " E ' i l n o s t r o m o d o d i p r o v a r e a r i s o l v e r e i p r o b l e m i , c e r c h i a m o d i f a r l o a l m e g l i o , f a c e n d o c o s e c o n c r e t e " . C ' è p o i i l t e m a d e l ' d i g i t a l e ' : t r a l e r e a l t à a t t i v e i n F r i u l i V e n e z i a G i u l i a c e n ' è u n a n a t a n e l 2 0 1 1 c o m e c e n t r o d i c r e a z i o n e d i c o m p e t e n z e . S i c h i a m a L e f e d è n a t a d a u n a j o i n t v e n t u r e t r a C o n f i n d u s t r i a A l t o A d r i a t i c o e M c K i n s e y & C o m p a n y , i n s i e m e a d a l t r i s o c i d e l t e r r i t o r i o . N a t a c o m e c e n t r o d i f o r m a z i o n e , f u n g e a n c h e d a p a r t n e r e a c c e l e r a t o r e n e i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e l e a n e d i g i t a l : " E ' u n a f a b b r i c a m o d e l l o c h e s p i e g a l a c o s i d d e t t a ' l e a n e x p e r i e n c e ' " , o s s i a u n p r o c e s s o c h e s i v e r i f i c a a t t r a v e r s o l ' o t t i m i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à a l l ' i n t e r n o d i u n a o r g a n i z z a z i o n e : " A n c h e i n q u e s t o c a s o s t i a m o a d a t t a n d o l e i m p r e s e a q u e s t o n u o v o m o d o d i c o m p e t e r e e d i u s a r e i m a c c h i n a r i " . S e m p r e , p e r ò , t i e n e a p r e c i s a r e Z a m ò , m a n t e n e n d o l a c e n t r a l i t à d e l l e p e r s o n e : " G l i u o m i n i , n o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r l o , s o n o i l f a t t o r e p e r c u i n o i r i m a n i a m o a g a l l a e v i n c i a m o . A b b i a m o d e i c o l l a b o r a t o r i m a g n i f i c i " . I l c e r c h i o s e m b r e r e b b e c h i u d e r s i ; t u t t a v i a c ' è a n c o r a q u a l c o s a c h e i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a F v g v o r r e b b e r i u s c i r e a v e d e r e r i s o l t o a l t e r m i n e d e l s u o m a n d a t o : " I l m i o o b i e t t i v o - d i c e - è t e n t a r e d i d a r e u n ' u n i t à a l N o r d - E s t , a f f i n c h é r i e s c a a c o l l e g a r s i d i p i ù , a f a r e r i c e r c a a s s i e m e . C ' è l a F o n d a z i o n e N o r d - E s t c h e a d e s s o h a u n n u o v o p r e s i d e n t e : l ì d o b b i a m o m e t t e r e r i s o r s e , t u t t i . D o b b i a m o c r e d e r e n e l l a r i c e r c a " . E p o i , c o n c l u d e r i f e r e n d o s i a l r u o l o d e l l e c o n f e d e r a z i o n i : " I l F r i u l i è p i c c o l o ; d u e C o n f i n d u s t r i a p r o p r i o n o n s e r v o n o " .